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29. septembra 2026

Osočovanie a osobné útoky ničia dôveru ľudí v politiku – KOMENTÁR


Tagy: Komunálne voľby Názory a komentáre Samosprávy Župné voľby

Tak ako šaty robia človeka, štýl jazyka a reči robí politika. O mesiac budeme voliť županov, primátorov, starostov a poslancov samospráv. V tejto súvislosti som si všimol zaujímavý jav: mestám, ...



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641837b1d2d7a373218442 scaled 1 676x451 29.9.2026 (SITA.sk) - Tak ako šaty robia človeka, štýl jazyka a reči robí politika.


O mesiac budeme voliť županov, primátorov, starostov a poslancov samospráv. V tejto súvislosti som si všimol zaujímavý jav: mestám, obciam a krajom dlhodobo dôveruje dva až trikrát viac ľudí ako vláde a parlamentu. Napríklad podľa agentúry AKO v júli 2026 dôverovalo samosprávam dve tretiny ľudí na Slovensku. Ale vláde dôverovalo len 22 percent a parlamentu dokonca iba 20 percent ľudí.

Tsunami osobného osočovania a vzájomných útokov


Chápem, že ľudia majú politikov takpovediac plné zuby. Ale prečo je taký veľký rozdiel medzi celoslovenskými a regionálnymi politikmi? Som presvedčený, že ten rozdiel je kvôli komunikačnému štýlu, akým sa robí celoslovenská a regionálna či komunálna politika. Celoslovenská politika sa postupne zmenila iba na tsunami osobného osočovania a vzájomných útokov. Politici sa neštítia ani napádania rodinných príslušníkov oponentov. Jazyk, ktorý „celoslovenskí“ politici používajú, sa veľmi nelíši od spôsobu komunikácie v krčme štvrtej cenovej skupiny. A to je podľa mňa koreň problému.

Ľudia možno na sociálnych sieťach lajknú príspevok politika, ktorý rozpráva ako pohonič a zasmejú sa na ňom alebo mu zatlieskajú: „Dobre mu dal!“ Lenže v skutočnosti si každý z nás uvedomuje, že vládni a parlamentní politici v civilizovanej krajine by sa nemali správať ako primitívni a agresívni krčmoví bitkári. Takéto správanie robí hanbu nielen im, parlamentu a vláde, ale aj celému Slovensku.

Každý musí začať sám od seba


V regionálnej a komunálnej politike je spolupráca politických a názorových oponentov oveľa častejšia ako na celoslovenskej úrovni. Na druhej strane - oveľa zriedkavejšie sú agresívne osobné útoky na oponentov. Občan má potom pocit väčšej serióznosti a dôvery. Občan má pocit, že ide aj o neho a nie iba o vybavovanie si účtov jedného politika s druhým. Krajská a miestna politika tu vyhráva a je to tak dobre.

Čo môžeme urobiť preto, aby celoslovenská politika inšpirovala krajskými a miestnymi samosprávami? Každý musí začať sám od seba. Občan môže začať napríklad tým, že nelajkne príspevok politika, ktorý vulgárne nadáva na svojho oponenta. My politici zase môžeme prestať s osobnými útokmi a osočovaním. Niekedy môže v politike naozaj pomôcť, keď sa človek osobných útokov na oponentov vzdá.

Podpora komunálnych a regionálnych politikov


Keď som bol ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, reagoval som na oponentov v parlamente a v médiách vecne. Neurážal som ich. Výsledkom bolo, že mi v parlamente prechádzali zákony, ktoré pomáhali ľuďom a najmä rodinám s deťmi. Pretože ich podporili vládni aj opoziční poslanci. Nerobil sa z toho politický súboj, argumenty boli vecné. Myslím si, že tak by to malo byť.

Využime príležitosť a podporme v komunálnych aj regionálnych voľbách politikov, ktorí argumentujú vecne. Nie tých, ktorí sa v kampani prezentujú iba samými útokmi a urážaním oponentov. Tak ako šaty robia človeka, štýl jazyka a reči robí politika. Nuž, nech sa za tých našich politikov nemusíme hanbiť.

Milan Krajniak, autor je predsedom Konzervatívcov – Kresťanskej únie


Zdroj: SITA.sk - Osočovanie a osobné útoky ničia dôveru ľudí v politiku – KOMENTÁR © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálne voľby Názory a komentáre Samosprávy Župné voľby
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