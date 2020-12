Vyspite sa zdravo do kvalitného rána

Určite sa vám niekedy stalo, že ste sa nevyspali, ako sa hovorí, do ružova a potom ste pocítili následky. Ak sa takáto noc však opakuje pravidelne, váš problém už môže byť klasifikovaný ako insomnia a tá z dlhodobého hľadiska spôsobuje nielen fyzické, ale najmä psychické problémy.

Dve základné fázy spánku

Ak sa problematike spánku aspoň trochu venujete, tak určite viete, že jeho proces môžeme rozdeliť do dvoch základných fáz, ktoré sa počas noci striedajú. Prvou fázou je takzvaný REM spánok (z angl. rapid eye movement - rýchle pohyby očí), ktorý sa označuje aj ako paradoxný spánok a počas neho sa nám práve snívajú sny. Druhou fázou je non-REM spánok, čiže ide o opak predošlej fázy, nazýva sa aj ortodoxný. Počas tejto fázy vaše telo regeneruje a ste v nej približne polovicu trvania spánku. Tieto dve hlavné fázy sa striedajú zvyčajne po hodine a pol.

Hormón melatonín

V súvislosti so spánkom ide úzko ruka v ruke hormón melatonín, ktorý je produkovaný mozgom. Jeho produkcia sa zvyšuje s ubúdaním prirodzeného denného svetla. To znamená, že vy ak dlho do noci sledujete obrazovky vyžarujúce silné modré svetlo, produkcia melatonínu sa môže znížiť. Tým si sami ohrozujete kvalitu spánku a negatívne naň vplývate. Melatonín je možné, samozrejme, dopĺňať aj vo forme výživových doplnkov, no prirodzené vyplavovanie do krvi je lepšou voľbou. Znížte teda používanie elektronických zariadení pred spaním a uvidíte, že sa vám bude lepšie a rýchlejšie zaspávať.

Spánkový deficit

Ideálna dĺžka spánku by mala trvať medzi siedmimi a deviatimi hodinami. Dlhodobý spánkový deficit alebo už spomínaná neriešená insomnia, počas ktorej nemôžete v noci spať, majú negatívny vplyv na zdravie človeka. Na základe tejto štúdie vyplýva, že ľudia s týmto problémom majú zvýšený risk kardiovaskulárnych ochorení, preto kvalitný spánok musí byť prioritou každého z vás. Ak sa vám niekedy stane, že sa nevyspíte, nemajte hneď stres, tu ide o naozaj dlhodobý deficit. Zapamätajte si aj to, že neexistuje nič také, ako "dospávanie" za ponocovanie. To, že celý týždeň spíte päť hodín a cez víkend sa vyspíte desať hodín, nebude mať rovnaký efekt, ako pravidelný dostatočne dlhý spánok.

Materiálne vybavenie

Určite je vám jasné, že spánok je ovplyvnený aj tým, na čom spíte a čím sa prikrývate. Každý si určite vyskúšal niekedy spánok na nepríjemne tvrdom matraci, kedy sa ráno zobudil doslova celý dolámaný a mal pocit, že predošlá noc nestála vôbec za nič. Bežne sa stáva aj to, že vaše telo nemá pre vás prijateľnú teplotu kvôli nesprávnemu paplónu, ktorý vás buď prehrieva, alebo nedostatočne hreje. Nepodceňujte ani ich výber.

Určite sa oplatí investícia do kvalitných matracov, ktoré vám vydržia niekoľko rokov a zabezpečia vám kvalitný spánok. Matrace vyberajte nielen podľa materiálu, z ktorého sú vyrobené, ale aj podľa tvrdosti či zónových funkcií. Moderné matrace sú vyrobené prevažne z kombinácie peny, ktorá sa krásne prispôsobí vášmu telu. Na druhej strane by vás malo zaujímať, či sú na matraci zóny na najviac namáhané body na tele. To sú najčastejšie oblasť krku, bokov či nôh.

Ak chcete, aby vám matrac vydržal čo najdlhšie a aby ste predĺžili jeho životnosť, použite aj vrchný matrac, ktorý má najmä ochrannú funkciu. Nečistoty či pot, ktorý prirodzene vyplavujete počas spánku sa tak nedostane do matraca. Vy len túto vrchnú vrstvu kedykoľvek operiete.