Vyšší plat, atraktívny nástupný bonus a rôzne benefity pomôžu získať nových rušňovodičov pre ZSSK

Priemerný plat rušňovodiča bude v roku 2022 viac ako 1 800 €, v roku 2023 opäť stúpne



ZSSK tento rok počíta s vyškolením až 170 kandidátov



Problém s nedostatkom sa týka iba západného Slovenska, v ostatných regiónoch sú dnešné kapacity dostatočné



Záujemcovia o prácu v ZSSK nájdu všetky informácie tu: zssk.sk/kariera/



Vyšší plat a nástupné bonusy







Rušňovodič ZSSK, údaje v € (v hrubom)





Rok

Ø mzda s nadčasom

Ø hodinová mzda s nadčasom

Ø mzda bez nadčasu

Ø hodinová mzda bez nadčasu





2014

1 036,8

6,6

952,0

6,1





2015

1 118,7

7,1

984,9

6,3





2016

1 176,9

7,5

1 011,4

6,5





2017

1 214,7

7,8

1 078,2

6,9





2018

1 350,2

8,6

1 204,3

7,7





2019

1 500,1

9,6

1 314,4

8,4





2020

1 546,0

9,9

1 374,1

8,8





2021

1 640,0

10,5

1 391,8

8,9







Zvýšenie kapacity kurzov









Počet prijatých rušňovodičov ZSSK





2017

25





2018

20





2019

52





2020

45





2021

21







163







Reklamná kampaň

Ďalšie atraktívne benefity pre rušňovodičov ZSSK



36,0 hodinový pracovný týždeň bez započítania prestávok (od februára roku 2022).



Základné a osobitné prémie.



Príspevok na DDS.



Zvýšené sadzby príplatkov (v porovnaní so Zákonníkom práce), napríklad príplatok za nadčasovú prácu – 60 % priemernej hodinovej mzdy (ZP 25 %). Ak rušňovodiči pracujú nadčas alebo cez víkend alebo počas sviatku, majú za to väčší príplatok ako stanovuje Zákonník práce.



Zamestnanecké cestovné výhody – režijné preukazy pre zamestnanca a rodinných príslušníkov (cestujú našimi vlakmi takmer zadarmo).



Odmeny pri pracovných, životných výročiach.



Poskytovanie pracovného voľna navyše.



Poskytovanie vyrovnávacieho príplatku pri strate zdravotnej spôsobilosti zamestnanca. Pri preradení na inú nižšie platenú prácu sa dopláca do priemernej mzdy pôvodnej profesie.



Poskytovanie rekondičných pobytov.



Poskytovanie dovolenky navyše pri nehodovej udalosti.



Poskytovanie zdravotnej starostlivosti.



Príspevok na regeneráciu pracovnej sily.



Sociálne výpomoci (dočasná PN, dlhodobá PN...).



Započítavanie odpracovaných rokov u iných železničných spoločností. Keď k nám príde rušňovodič z inej železničnej spoločnosti, uznáme mu všetky benefity naviazané na odpracované roky, ako keby bol od začiatku u nás.



SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.1.2022 (Webnoviny.sk) -Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) ako stabilný zamestnávateľ chce aj naďalej skvalitňovať pracovné prostredie a zlepšovať platové podmienky svojim zamestnancom, obzvlášť v jednej z najkľúčovejších profesii na železnici, ktorou sú bezpochyby rušňovodiči.hovorí Ján Lukáč, podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku prevádzky ZSSK a dodáva:hovorí minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.Preto v utorok 25. 1. 2022 na tlačovej konferencii v rušňovom depe ZSSK v Bratislave za účasti ministra dopravy, Andreja Doležala a Romana Koreňa, predsedu predstavenstva ZSSK, predstavil národný dopravca opatrenia, ktoré majú znížiť nedostatok rušňovodičov v ZSSK a prispieť k väčšej atraktivite tejto profesie.Aké nové opatrenia má ZSSK "v rukáve"?Nástupný bonus pre rušňovodičov s licenciou bude až 3 000 eur. Pre podporu mobility je tu príspevok na ubytovanie do 400 eur mesačne pre tých, ktorí dochádzajú do práce z iných regiónov. Takisto odmeňujeme kolegov, ak nám odporučia nováčika, 500 eurami.Od 1. januára 2022 sme platy rušňovodičov zvýšili až o 180 €, a to na základe výsledku kolektívneho vyjednávania s našimi odborovými centrálami. Od roku 2023 sa rušňovodičom opäť zvýšia mzdy o ďalších 80 € mesačne. Priemerný plat rušňovodiča bude v roku 2022 viac ako 1 800 € brutto, vrátane nadčasov.Tabuľka znázorňuje priemernú hrubú mzdu rušňovodičov naprieč rokmi 2014 – 2021:Pre rok 2022 ZSSK výrazne zvýšila kapacitu kurzov rušňovodičov. V tomto roku sa počíta s realizáciou 6 až 7 kurzov, t.j. s vyškolením až cca 170 kandidátov. Momentálne prebieha 5 kurzov, ktoré sú v rôznom štádiu. Od 1. februára 2022 otvárame ďalší kurz a aktuálne sa do neho hľadajú noví kolegovia, tento kurz je už takmer naplnený záujemcami, zostávajú ešte 3 posledné voľné miesta.V Martine sa vybudovalo moderné školiace stredisko "ZSSK Akadémia", ktoré umožní navýšiť kapacitu kurzov rušňovodičov a ďalších kľúčových profesií a zároveň vytvára priestor pre zavádzanie moderných prvkov vzdelávania. Už dnes sa tu dá pochváliť modelovými učebňami vozňa, či pokladní. Do budúcna sa počíta aj so simuláciou vedenia vlaku a riešenia situácií, ktoré je náročné, či nebezpečné simulovať v reálnej prevádzke. Prioritou je, aby noví zamestnanci ZSSK prichádzali na pracoviská čo najlepšie pripravení a čím skôr sa stali plnohodnotnými členmi tímu.Zároveň sa ZSSK angažuje aj v duálnom vzdelávaní, poskytuje štipendijný program, kde motivuje študentov, aby si vybrali pôsobenie na železnici ako svoje budúce povolanie. ZSSK spolupracuje s piatimi strednými odbornými školami po celom Slovensku, ktorým pomáha aj materiálne poskytovaním vyradených náhradných dielov na vzdelávacie účely. Žiaci tak okrem teórie získavajú praktické zručnosti vďaka vyškoleným inštruktorom.ZSSK od minulého roka aktívne náboruje nových kolegov s headlinom NASTÚPTE K NÁM. V tejto komunikácii pokračujeme aj pri oslovovaní rušňovodičov – RUŠŇOVODIČI, NASTUPOVAŤ. Komunikáciou oslovujeme nádejných kandidátov s licenciou v rámci celého Slovenska – keďže jedným z benefitov je aj príspevok na bývanie. Nových kolegov oslovujeme v širokom spektre – outdoorové plochy (billboardy) v okolí staníc, plagáty na staniciach, spotom priamo vo vlakoch, inzerciou vo vybraných denníkoch, ako aj cielenou online komunikáciou a komunikáciou na sociálnych sieťach.Záujem o prácu rušňovodiča kontinuálne stúpa, pretože platí, že toto povolanie je po úspešnom absolvovaní skúšky veľmi lukratívne a žiadané. Aj v budúcnosti jeho atraktivita (i mzdy) budú určite ďalej rásť oveľa rýchlejšie ako porastie slovenský priemer. U nás i v zahraničí. Veríme, že nami navrhované postupy prinesú svoje ovocie a pritiahnu do našich radov dostatok zamestnancov, minimálne toľko, aby sme už z titulu "nedostatok rušňovodičov" nemuseli odrieknuť ani jeden vlak.Informačný servis