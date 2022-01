Menšiny sa podľa Čaputovej ocitli v neistote a stále je nejasné, ako sa budú interpretovať dáta o národnosti

Výsledky treba interpretovať ústretovo

Výsledky sčítania obyvateľstva

25.1.2022 (Webnoviny.sk) - Zástupcovia menšín sa podľa prezidentky SR Zuzany Čaputovej ocitli v neistote, pretože štátne orgány sa zatiaľ nevyjadrili, akým spôsobom budú štatistické údaje o národnosti interpretovať. Upozornila na to vo svojom statuse na sociálnej sieti.Výsledky sčítania obyvateľov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR, ukázali, že vyše 300-tisíc obyvateľov využilo možnosť prihlásiť sa k dvom národnostiam.Dáta o národnosti vníma Čaputová ako základ pre realizáciu menšinových práv umožňujúcich rozvíjať ich kultúru, vzdelanosť či materinský jazyk. Považuje za dôležité výsledky sčítania interpretovať ústretovo vo vzťahu k národnostným menšinám.„Pri otázkach menšinových práv by sa malo vychádzať zo súčtu oboch národnostných kategórií, ktoré boli v metodike Štatistického úradu SR považované za rovnocenné. Pre rozptýlenie obáv považujem tiež za potrebné v komunikácii so zástupcami národnostných menšín v čo najkratšom čase ustáliť aj jednotnú interpretáciu príslušných právnych noriem,“ uzavrela.Z celkového počtu trvalo bývajúcich si maďarskú národnosť uviedlo 7,75 percenta obyvateľov (422,1 tisíca), rómsku uviedlo 1,23 percenta (67,2 tisíca), rusínsku 0,44 percenta (23,7 tisíca), ukrajinskú 0,17 percenta (9,4 tisíca) a českú 0,53 percenta (29-tisíc).Ďalšiu národnosť uviedlo 306 175 obyvateľov Slovenska, teda 5,6 percenta. Slovenskú národnosť si ako ďalšiu uviedlo 55 496 obyvateľov, čo predstavuje jedno percento z celkového počtu trvalo bývajúcich v SR, ale 18,1 percenta z obyvateľov, ktorí si uviedli aj ďalšiu národnosť.Maďarskú národnosť si ako ďalšiu uviedlo 34 089 obyvateľov, rómsku 88 985, rusínsku 39 810, nemeckú 5 255 a českú 16 175 obyvateľov.