Vyššia rýchlosť a väčšia sila. Atléti budú na olympiáde v Paríži behať na vulkanizovanej gumenej dráhe fialovej farby

Odvážne rozhodnutie

Unikátna technológia

14.3.2024 (SITA.sk) - Atléti na olympijských hrách v Paríži budú súťažiť na kusoch vulkanizovanej gumenej dráhy, ktorá má umožniť aktérom dosahovať vyššiu rýchlosť a väčšiu silu.Povrch atletickej dráhy aktuálne pripravujú v meste Alba na severe Talianska. Výraznou novinkou je aj farba daného povrchu. Vôbec po prvý raz sa bude na OH súťažiť na dráhe fialovej farby."Farba bola odvážnym rozhodnutím miestneho organizačného výboru. Nikdy predtým sme túto farbu nerobili,“ vysvetlil viceprezident športovej divízie spoločnosti Mondo Maurizio Stroppiana.Prípravu povrchu atletickej dráhy organizátori OH zverili do rúk skúsenej talianskej spoločnosti Mondo, ktorá sa podieľala na príprave atletických povrchov na všetkých hrách od roku 1976.Pred tromi rokmi na OH v japonskom Tokiu prekonali atléti tri svetové a dvanásť olympijských rekordov. Maurizio Stroppiana predpokladá, že na parížskom Stade de France to bude na rekordy takisto veľmi bohaté.„Atléti zistia, že táto dráha je reaktívnejšia a vhodnejšia pre ich súťaž. Inými slovami, inovácie majú umožniť olympionikom bežať rýchlejšie, skákať vyššie a ďalej. Do praxe uvedieme motto, ktoré znie: Rýchlejšie, vyššie, silnejšie - spolu,“ vysvetlil Stroppiana.Pred nájdením optimálneho tvaru a rozmeru vzduchových buniek vo vnútri dráhy bolo preskúmaných viacero algoritmov, ktoré boli navrhnuté tak, aby minimalizovali straty energie a zvýšili výkon."Je to unikátny projekt postavený na unikátnej technológii, ktorá posunie hranice športovcov opäť o kúsok dopredu. Dráhe je aktuálne položená na asfaltovom podklade a je prilepená na mieste v našej továrni na severe Talianska," doplnil Stroppiana.V priebehu budúceho týždňa by ju mali zrolovanú previezť priamo do dejiska olympijských hier.