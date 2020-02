Vyššie prídavky na deti a trinásty dôchodok chce Smer-SD presadiť ešte pred voľbami

aktualizované 11. februára, 15:30



Mimoriadna schôdza parlamentu

Štát musí výdavky zvládnuť

Istanbulský dohovor

11.2.2020 -Vláda by mala v stredu na návrh ministra práce a sociálnych vecí Jána Richtera schváliť návrh na zdvojnásobenie prídavkov na deti a zavedenie trinástych dôchodkov pre penzistov. Na tlačovej besede to povedal premiér a podpredseda strany Smer-SD Peter Pellegrini.Prídavok na deti by sa mal od začiatku budúceho roka zvýšiť z 24,90 eura na 50 eur a trináste dôchodky by sa mali penzistom prvýkrát vyplácať už v decembri tohto roka. "Bude to znamenať 300 eur navyše na prídavkoch na deti na každé jedno dieťa," povedal.Strana Smer-SD chce iniciovať zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej by poslanci tieto návrhy schválili v skrátenom legislatívnom konaní."Požiadame našich poslancov a poslanecký klub, aby spolu s poslancami z iných poslaneckých klubov sa podpísali pod zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR," povedal Pellegrini."Rodiny nemôžu čakať a trpieť tým, akým chaosom môže byť táto krajina poznačená po nasledujúcich parlamentných voľbách," tvrdí predseda vlády. Zvýšenie prídavkov na deti si podľa Pellegriniho vyžiada približne 300 miliónov eur ročne a zavedenie trinástych dôchodkov zhruba 500 miliónov eur ročne, z ktorých treba odpočítať 160 miliónov eur, ktoré sa už vyplácajú na vianočné príspevky."Som presvedčený o tom, že štát takéto výdavky zvládnuť musí," zdôraznil. O zvolanie mimoriadnej schôdze sú podľa Pellegriniho informovaní obaja koaliční partneri. Zvolanie schôdze by podľa Pellegriniho mala podporiť SNS."Uvidíme, ako sa k tomu postaví predseda Mostu-Híd Béla Bugár, ale aj on bol informovaný už vopred o tejto našej iniciatíve," tvrdí podpredseda Smeru.



Mimoriadnu schôdzu parlamentu by chcel Smer využiť aj na riešenie situácie s Istanbulským dohovorom. "S predsedom národnej rady sme sa dohodli, že ak bude zvolaná schôdza národnej rady, tak by mala obsahovať aj bod, v ktorom sa národná rada raz a navždy vysporiada a zastaví ratifikáciu Istanbulského dohovoru," uviedol Pellegrini.



Starobní dôchodcovia by mali dostávať trinásty dôchodok v sume 460 eur, čo je aktuálna priemerná suma starobnej penzie.



Poberatelia ostatných druhov dôchodkov majú dostávať vždy v decembri trinásty dôchodok vo výške, ktorá takisto zodpovedá priemernej sume daného druhu dôchodku.



Pri predčasných dôchodcoch má ísť o 433 eur, invalidných penzistoch s mierou postihnutia nad 70 percent 379 eur, invalidných dôchodcoch pri miere postihnutia do 70 percent 209 eur, vdovy majú poberať trinásty dôchodok v sume 263 eur, vdovci 208 eur a poberatelia sirotských dôchodkov 138 eur.

Most-Híd nepodporí návrhy sociálnych zákonov Smeru-SD

Bugár považuje schválenie zákonov iba niekoľko dní pred voľbami, ktoré vytvoria výdavky v štátnom rozpočte vo výške 800 miliónov eur, za nezodpovedné.

Koaličná strana Most-Híd nepodporí návrhy strany Smer-SD na zdvojnásobenie rodičovských prídavkov a uzákonenie 13. dôchodku. Dôvodom sú blížiace sa parlamentné voľby a stabilita verejných financií, ako povedal v utorok na tlačovej konferencii predseda strany Béla Bugár.



"My nemáme problém s takými návrhmi sociálnych zákonov," uviedol Bugár. Pripomenul však decembrovú koaličnú dohodu, že v parlamente budú prerokované už iba návrhy zákonov vrátených prezidentkou Zuzanou Čaputovou. "Tak sa aj stalo, a preto sme odmietli aj návrhy opozičných partnerov. Dané slovo musí platiť, a práve preto nemienim meniť naše stanovisko," povedal Bugár.



Druhým dôvodom odmietnutia návrhov koaličného partnera podľa Bugára je, že niekoľko dní pred voľbami považuje schválenie zákonov, ktoré vytvoria výdavky v štátnom rozpočte vo výške 800 miliónov eur, za nezodpovedné. "Tých 800 miliónov bude musieť nájsť budúca vláda v štátnom rozpočte," povedal predseda Mosta-Híd a zároveň pripomenul, že vláda už prijala návrh, podľa ktorého by výdavky mali byť zastropované.



Zdvojnásobenie rodinných prídavkov od roku 2021 a rovnako úpravu zákona, ktorým bude garantované vyplatenie 13. dôchodku vo všetkých kategóriách už v decembri 2020, oznámil v utorok premiér Peter Pellegrini. Návrhy zákonov bude v stredu (12. 2.) schvaľovať vláda. Poslanci Smeru-SD by rovnako mali iniciovať zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR, na ktorej by sa spomínané návrhy v rámci skráteného legislatívneho konania ešte pred parlamentnými voľbami (29. 2.) mali prijímať.





