Záchranná loď a lietadlo pátrajú po desiatkach migrantov, ktorí sa plavili po Stredozemnom mori

11.2.2020 (Webnoviny.sk) - Španielski záchranári pátrajú po 67 nezvestných migrantoch, ktorí sa po Stredozemnom mori plavili do Európy. Po skupine pátrajú už druhý deň. Hovorkyňa španielskej námornej záchrannej agentúry uviedla, že gumený čln s migrantmi hľadá vo vodách medzi Španielskom a Marokom záchranná loď aj lietadlo.Úrady na skupinu v pondelok upozornila mimovládna organizácia. Loďka podľa nej vyplávala z marockého pobrežia a bolo na nej 49 mužov, 13 žien a päť detí.V pondelok tiež španielski záchranári našli v Alboránskom mori dva gumené člny, na ktorých sa plavilo dovedna 119 migrantov z Afriky. Medzi zachránenými bolo 26 žien a päť detí. Migrantov odviezli do Malagy a všetci sú v dobrom stave, uviedla hovorkyňa.Španielsko sa predvlani stalo pre migrantov z Afriky hlavným vstupným bodom do Európy, minulý rok ale počet ich príchodov klesol o polovicu na 26 168.Nedávno však vzrástol počet lodí, ktoré smerujú ku Kanárskym ostrovom, ktoré ležia v Atlantickom oceáne pri severozápadnom pobreží Afriky. Maroko dostalo v roku 2019 140 miliónov eur z eurofondov, aby zasiahlo proti nelegálnej migrácii.