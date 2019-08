Výstava AGROKOMPLEX 2019 po rokoch s novou tvárou

Foto: Agrokomplex Foto: Agrokomplex

Nitra 27. augusta (OTS) - Zúčastnilo sa jej 650 vystavovateľov z 12 krajín na ploche vyše 60 tisíc m2, čím potvrdila svoju pozíciu najväčšej a najkomplexnejšej výstavy na Slovensku. Návštevníci, ktorých napriek premenlivému počasiu prišlo vyše 100 tisíc privítalo niekoľko noviniek.“Na otvorenie výstavy AGROKOMPLEX 2019 sa nám podarilo zrealizovať niekoľko zásadných noviniek. Zaviedli sme digitálnu evidenciu vstupeniek a digitálnych čítačiek čiarových kódov. Vďaka tomu sme prvý krát v histórii mohli spustiť online predaj lístkov. V celom areáli pribudlo nové orientačné značenie pre návštevníkov pre ktorých sme poskytli aj WIFI sieť zdarma. Zrekonštruovali sme priestory reštaurácií v pavilónoch M1 a M3, strechu a interiér konferenčného pavilónu K, namontovali sme klimatizácie na najväčší pavilón M4 a prebehla renovácia protokolu a priľahlého átria s fontánami. Vybudovali sme športovo-oddychovú zónu RELAX PARK s pieskovou plážou, športoviskami, 2 km asfaltovou traťou, ohniskami a detským ihriskom. Všetky tieto úpravy exteriéru a interiéru významne zvýšili úroveň komfortu a zážitku pre návštevníkov a vystavovateľov.” uviedol Branislav Borsuk, riaditeľ Národného výstaviska Agrokomplex, š.p.Nielen areál výstaviska, ale aj samotná výstava AGROKOMPLEX 2019 priniesla niekoľko noviniek a úspechov. Po prvýkrát sa na tzv. veľkých výstavných políčkach prezentovali dynamické ukážky poľnohospodárskych strojov. Prebiehali tu aj prvé majstrovstvá Slovenska v obsluhe teleskopických nakladačov. Celú expozíciu obohatila ponuka slovenských výnimočných potravín.V rámci Programu rozvoja vidieka SR bola interaktívna prezentácia v pavilóne F na tému “Spoločne rozvíjame vidiek” rozšírená o exteriérovú časť, ktorú tvoril les. V medzinárodnom pavilóne A pribudol Národný stánok Poľskej republiky prezentujúci niekoľko výrobcov. Medzi slovenskými vystavovateľmi sa prvýkrát zaskvel Zväz prvovýrobcov mlieka ale aj pivovar Karpat.Niekoľko vystavovateľov už stihlo k výstave poskytnúť aj referencie. “Pre podujatie sme alokovali rozpočet s vlastnou expozíciou a s väčšou plochou. O správnosti rozhodnutia svedčí obrovský záujem o súťaž ako aj o ochutnávku nášho nového produktového radu RIAVA s veľmi pozitívnou spätnou väzbou.” napísala Natália Ambrosová z OLD Herold.“Výstavu hodnotíme ako úspešnú z hľadiska návštevnosti, propagácie značky a aj ako marketingový nástroj. Ruský partner ohodnotil výstavu aj expozíciu ako perspektívnu do budúcna.” vyhlásil László Szilárd z KomAgrartechnik, ktorý zastupuje ruského výrobcu poľnohospodárskej techniky Rostselmash.“Členské firmy AGRION neočakávajú z výstavy AGROKOMPLEX veľké obchodné kontrakty, ale výstavu vnímajú ako propagáciu modernej techniky v poľnohospodárstve. Takto by to mal ponímať aj organizátor výstavy z hľadiska cenotvorby za výstavné plochy a služby. Aj tento rok sa potvrdilo, že najmä prvé dva dni výstavy sa jej zúčastnili predstavitelia viacerých úspešných poľnohospodárskych subjektov. Prevažovala však laická verejnosť v podobe rodín s deťmi.” vysvetlil riaditeľ sekretariátu Juraj Huba.“Veľmi sa teším, že o slovenské potraviny, poľnohospodárstvo, ale aj rozvoj vidieka a lesníctvo je čoraz väčší záujem verejnosti. Tentokrát sa však stretneme aj s novinkami samotného areálu, ktoré zrealizovalo vedenie nášho štátneho podniku. Nová vstupná brána, športovo-oddychový areál Relax Park, nové reštaurácie, ale aj rekonštrukcie a úpravy interiéru i exteriéru.” priblížila svoj pohľad Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.V pavilóne M1 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR odhalilo nové logo Značky kvality. Návštevníci tu našli aj vyše 100 producentov kvalitných slovenských potravín. V pavilóne M4 pokračoval druhý ročník úspešného Festivalu národných špecialít. K tematickej výstave ENVIRO pribudol EKOFESTIVAL s bohatým programom. Pre tých najmenších bol pripravený detský svet v pavilóne C.Milovníkov zvierat potešila opäť prehliadka toho najlepšieho čo sa na Slovensku chová na Národnej výstave hospodárskych zvierat a Gazdovský dvor u výskumníkov. Tento ročník neohrozil ani šíriaci sa mor ošípaných a to vďaka sprísneným hygienickým opatreniam pri vstupe do výstaviskaSprievodné podujatia doplnil kvalitný odborný program, ktoré boli pripravené v spolupráci so zastúpením Európskej komisie na Slovensku na témy: „Strategický plán slovenského poľnohospodárstva na roky 2021 – 2027“, problematika živočíšnej výroby, podpora z európskych fondov či dvojaká kvalita potravín spojená s ochutnávkou výrobkov.Počas výstavy sa udelilo aj niekoľko významných ocenení ako Značka kvality, Zlatý kosák, Šampión výstavy a ocenenia živočíšnej výroby, cena družstevnej únie i rezortných ocenenia. Na výstave sa prezentovala poľnohospodárska technika, producenti tradičných slovenských potravín, farmári, chovatelia, záhradkári a rôzne rezortné organizácie či inštitúcie.Viac informácií je možné nájsť tu Agrokomplex 2019 - reportáž z výstavy, časť 1Agrokomplex 2019 - reportáž z výstavy, časť 2Záverečný zostrih z výstavy Agrokomplex 2019