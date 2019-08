Vzduchotechniku v Angels Aréne opravili, hala otvoria 12. septembra

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Košice 27. augusta (TASR) – Športová hala Angels Aréna by opätovne mohla slúžiť na športové účely od 12. septembra. Na spoločnom utorkovom tlačovom brífingu to povedali primátor Jaroslav Polaček a generálny manažér basketbalového klubu Young Angels Daniel Jendrichovský s tým, že vzduchotechnika, ktorá bola najväčším problémom, je už funkčná.uviedol Polaček s tým, že potrebné sú ešte drobné úpravy, ktoré by mali do uvedeného termínu stihnúť.dodal.Jendrichovský dlhodobo upozorňuje na nevyhovujúce podmienky. Začiatkom mesiaca sa vyjadril, že situácia je vážna a pokiaľ nebude možné hrať v Angels Aréne, budú nútení znižovať aj stavy v mládežníckych družstvách, keďže nebudú mať kde trénovať. Pre problémy s prevádzkovaním haly bola ohrozená účasť klubu v slovenskej extralige. V utorok povedal, že ho mrzí, že namiesto športovej časti riešia existenčnú záležitosť. Ocenil však prístup vedenia mesta a verí, že ide o prvý krok k návratu basketbalu do Košíc. Ako potvrdil, Young Angels Košice budú pokračovať v extralige aj v Angels Aréne.Pripomenul, že je pred nimi ešte veľa diskusií o spôsobe fungovania a spolupráci s Bytovým podnikom mesta Košice, ktorý halu prevádzkuje od začiatku leta. Doposiaľ ju 15 rokov prevádzkoval práve Good Angels.uviedol Jendrichovský s tým, že ak bude Angels Aréna fungovať ďalší rok aspoň v provizórnom režime, uvoľnia sa ďalšie haly na tréningy iných športov.Mesto podľa Polačeka aktuálne pripravuje cenník, ktorý by bol únosný nielen pre Good Angels, ale aj pre ostatných, ktorí by ju potrebovali využiť.uzavrel Jendrichovský. Ako sa predtým vyjadril, v minulej sezóne ich okrem ďalších nákladov na chod klubu len samotná hala stála 40.000 eur.Problémy okrem iného spôsobovalo aj to, že športová hala je spojená s administratívnou budovou, ktorej vlastníkom nie je mesto Košice, no neboli vytvorené samostatné odberné miesta energií. Podľa Polačeka daný stav v tejto chvíli nie je dôležitý.povedal.Zároveň pripomenul, že budova je chránenou kultúrnou pamiatkou, čo spôsobuje isté obmedzenia.dodal Polaček, ktorý v rámci novej športovej infraštruktúry počíta aj s novými športovými halami.uzavrel s tým, že sa spolieha aj na vládu SR.