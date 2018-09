Výstava prác Fridy Kahlo prilákala do Budapešti už vyše 100.000 ľudí

Na archívnej snímke z 14. apríla 1939 maliarka a surrealistka Frida Kahlo, ktorá bola manželkou mexického maliara Diega Riveru, pózuje vo svojom dome v Mexico City. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 6. septembra (TASR) - Výstavu diel jednej z najvýznamnejších výtvarníčok 20. storočia Fridy Kahlo (1907-1954), ktorá ponúka prierez jej celoživotnou tvorbou vďaka 26 maľbám a deviatim kresbám, si v Maďarskej národnej galérii v Budapešti pozrelo za prvé dva mesiace viac ako 100.000 návštevníkov.Expozíciu otvorili 7. júla pri príležitosti 111. nedožitých narodenín mexickej umelkyne a jej veľkú časť tvoria práce prepožičané z Múzea Doloroes Olmedovej v hlavnom meste Mexika.Vyplýva to z informácií galérie, ktoré sprostredkovala vo štvrtok tlačová agentúra MTI.Mimoriadny záujem o výstavu viedol vedenie Maďarskej národnej galérie k predĺženiu bežných otváracích hodín inštitúcie aj o inak voľné pondelky.Diela výtvarníčky, ktorej neobyčajný životný príbeh ponúkla v úspešnom filme Frida (2002) so Salmou Hayekovou v hlavnej úlohe americká filmárka Julie Taymorová, si v maďarskom hlavnom meste možno pozrieť ešte do 4. novembra 2018.