Pohoda 2019: Nový shop, lístky pre deti a zvýhodnené vstupné pre juniorov

Výhodou nového nastavenia je možnosť v jednej objednávke kombinovať všetky položky zo shopu (tlačené lístky a e-tickety, parking, tent inn, merch a podobne). Pristupujeme aj k zmene pri vstupnom pre deti. Ich narastajúci počet nás teší, vážime si dôveru našich návštevníkov a sme radi, že je Pohoda aj stretnutím rôznych generácií. Je ale dôležité, aby ostala Pohoda pohodlnou pre všetkých, preto pristúpime v budúcom roku k zarátaniu detí nad 6 rokov do celkovej kapacity festivalu a tým pádom aj k zavedeniu lístkov „kids“ . Vstupné pre deti od 6 do 12 rokov vrátane bude 39 € v predpredaji a 49 € na mieste. Ako novinku a ústretový krok voči juniorom zavádzame „junior“ lístky od 13 do 17 rokov vrátane, ktoré cenovo zvýhodníme oproti dospelým. Lístky pre juniorov budú až do začiatku festivalu stáť 79 € (na mieste 99 €).

V predaji sú od dnes aj stanové miesta vo Family Parku a Silent Campe, obe za 10 €. Pripomíname, že jeden vstup platí len pre jeden stan, ktorý služba označí nálepkou, pričom neoznačené stany či altánky budú odstránené. Podmienkou ubytovania vo Family parku je dieťa do 12 rokov (vrátane) na stan, pričom dieťa by malo byť na festivale reálne ubytované. Napriek fantastickému prístupu drvivej väčšiny návštevníkov sme zaznamenali viaceré prípady porušovania našich pravidiel, stavaniu viacerých stanov na jeden lístok, či stavanie stanu vo Family parku bez detí. Prosíme návštevníkov, aby tieto nastavenia, ktoré majú uľahčiť pobyt na festivale primárne deťom, nezneužívali.

Spúšťame tiež predaj jednotlivých sektorov na parkovanie áut, karavanov a motoriek. Systém parkovania prejde miernymi zmenami, parking rozdelíme na 4 sektory. Ceny parkovného sa menia nasledovne: P1 s kapacitou 1000 áut bude stáť 35 €, P2 s kapacitou 1000 áut 30 €, P3 s kapacitou 1000 áut 25 € a P4 s kapacitou 1600 áut 20 €. Cena parkovného pre karavany bude 99 € a pre motocykle 20 €. Návštevníci na invalidnom vozíku, tehotné ženy a rodiny s deťmi do 6 rokov vrátane môžu s akýmkoľvek parkovacím lístkom zaparkovať v sektore P0, ktorý je umiestnený najbližšie k festivalovému areálu. Podmienkou pre tehotné ženy je preukázanie sa tehotenskou knižkou a pre využitie výhody pre rodiny s malými deťmi prítomnosť dieťaťa a preukázanie veku kartičkou poistenca. Žiadame vodičov, aby vymedzenie parkoviska pre ľudí na vozíku, tehotné ženy a rodiny s deťmi nezneužívali.

V budúcom roku plánujeme výrazne posilniť turnikety a akreditácie detí na Gate O (tzv. opatovská brána v smere od parkoviska), cez ktorú prešlo v tomto roku rekordne veľa ľudí. Týmito opatreniami chceme zamedziť zdržaniu na vstupe pre tých, ktorí prichádzajú autom. Výrazne sa totiž zmenil pomer ľudí prichádzajúcich autom voči druhému vchodu pre peších (Gate B), cyklistov a návštevníkov využívajúcich kyvadlovku a taxíky, pomer brán sa z 55:45 v roku 2017 zmenil na 80:20 v tomto roku. Aj preto by sme vás v rámci nášho úsilia zanechávať čo najmenšiu stopu na životnom prostredí chceli poprosiť, aby ste v čo najväčšej možnej miere využívali pri príchode na festival hromadnú dopravu či iné formy ekologickejšej alebo spoločnej dopravy ako #spolunapohodu. Cez menej vyťažený Gate B (tzv. biskupickú bránu pre peších) sa dostanete skôr k lepšiemu stanovému miestu ako aj do samotného areálu.

V našom shope nájdete aj lístky na koncerty Rodrigueza a Anny Calvi. V pondelok 10. septembra spustíme predaj chatiek Inovec a chatiek Trenčín, začneme aj s predajom lístkov na koncerty Donnyho Benéta.