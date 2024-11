Výstavba Futbal Tatran Arény bude pokračovať, všetci aktéri vyjadrili podporu jej dokončeniu

Posledné trestné oznámenie

Verejná podpora

Majstrovstvá Európy do 21 rokov

15.11.2024 (SITA.sk) - Jednoznačnú podporu dokončeniu projektu výstavby prešovskej Futbal Tatran Arény (FTA) v dohodnutom termíne, potrebnom pre zorganizovanie futbalových majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov v roku 2025, vyjadrili všetci aktéri výstavby nového futbalového štadióna, ktorí sa vo štvrtok stretli na Mestskom úrade v Prešove. Hlavnou témou kontrolného dňa boli nedávne trestné oznámenia podané na zamestnancov FTA.Ako informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák , stretnutie všetkých zainteresovaných strán, vrátane Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Prešovského samosprávneho kraja i zhotoviteľa, inicioval primátor mesta Prešov František Oľha Stretnutie nadväzovalo na posledné udalosti, kedy po trestnom oznámení bolo mesto nútené spomaliť prebiehajúce práce na výstavbe nového štadióna.„Pre zamestnancov je to devastujúci pocit neustále čeliť osočovaniu a obvineniam, že urobili niečo zlé. Posledné trestné oznámenie hovorilo navyše o závažných činoch, pre ktoré sme už naozaj museli procesy spomaliť a situáciu riešiť. Toto spoločné stretnutie bolo mimoriadne dôležité, aby sme si jasne odkomunikovali, či vo výstavbe vidíme nejaké závažné pochybenia," vysvetlil Oľha.Primátor k téme pôvodne avizoval zvolanie mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva. Poslanci navrhli takéto zasadnutie nezvolávať, no vydali vyhlásenie predsedov poslaneckých klubov, v ktorom sa prihlásili k svojim doterajším rozhodnutiam na pôde zastupiteľstva smerom k výstavbe FTA a zároveň vyjadrili dôveru realizátorom výstavby.„Opakované útoky a rôzne kontroly, či neopodstatnené trestné oznámenia v zamestnancoch začali vyvolávať dojem, že nemajú dostatočnú verejnú podporu v ich prácu pre obyvateľov mesta. Dnes sme im túto podporu vyjadrili a dali im jasný odkaz, že ťaháme všetci za jeden povraz," zdôraznil Oľha. Zo štyroch poslaneckých klubov podporu vyjadrili tri, výnimkou bol poslanecký klub tvorený nezaradenými poslancami.Medzi diskutovanými témami bola aj dohoda so zhotoviteľom AVA-stav s. r. o., Galanta na termíne ukončenia stavebnej časti štadióna najneskôr na prelome februára a marca 2025, ktorý neohrozí organizáciu európskeho futbalového šampionátu do 21 rokov na tomto štadióne. Termín bol akceptovaný aj SFZ a organizačným výborom majstrovstiev.„Podstatnou informáciou pre nás je, že všetci zúčastnení deklarovali jasný spoločný cieľ, a to aby sa zápasy majstrovstiev Európy na novom štadióne v júni 2025 odohrali," uviedla riaditeľka organizačného výboru Mária Berdisová. Dohoda o termíne ukončenia prác bude zahrnutá do dodatkov a zmlúv pripravených do 14 dní od kontrolného dňa.