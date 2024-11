Predstavitelia SZĽH sa stretli s premiérom, cieľom je podpora MS 2029

Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan a generálny sekretár Miroslav Lažo v stredu absolvovali stretnutie na Úrade vlády SR s premiérom Robertom Ficom ohľadom podpory kandidatúry o usporiadanie MS 2029. O ich pridelení bude rozhodovať Kongres Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) v máji 2025. Informovali o tom na sociálnej sieti Facebook.





SZĽH deklaroval záujem zaslaním prihlášky koncom augusta tohto roka na pôdu IIHF. O organizáciu MS v roku 2029 sa okrem Slovenska uchádzajú aj Maďarsko a Veľká Británia. Svetový šampionát sa uskutočnil v Košiciach a v Bratislave v rokoch 2011 a 2019."IIHF vie, že vieme zorganizovať majstrovstvá sveta, videli to dvakrát v minulosti. Oba šampionáty boli úspešné aj z hľadiska organizácie, aj z hľadiska financií," uviedol Šatan ešte v septembri po domácom úspešnom finálovom kvalifikačnom turnaji o postup na ZOH 2026.Slovensko má oproti zvyšným kandidátom jasne navrch hokejovou kvalitou, popularitou i históriou športu. Dôležité je však vyriešiť infraštruktúru, keďže momentálne spĺňa kapacitné podmienky IIHF len štadión Ondreja Nepelu v Bratislave. SZĽH sa drží plánu usporiadať turnaj aj v Košiciach ako v rokoch 2011 a 2019. "Myslím si, že sme to zvládli v minulosti aj s tou, povedal by som nižšou kapacitou," povedal šéf zväzu.O pár dni na to sa stretol Lažo s ministrom cestovného ruchu a športu Dušanom Keketim. "Vláda Slovenskej republiky deklarovala v programovom vyhlásení, že bude podporovať organizáciu významných športových podujatí, ale aj podporovať výstavbu infraštruktúry s tým spojenú. Veľmi intenzívne komunikujeme so Slovenským zväzom ľadového hokeja a pripravujeme sa na všetky možné varianty, ktoré môžu nastať do roku 2029. Verím, že kandidatúra bude úspešná," skonštatoval vtedy Keketi.