Výstavba Pamätníka slobody slova vo Veľkej Mači sa začala, vraždu Jána a Martiny bude pripomínať už o rok

Odkaz Jána a Martiny

Víťazný návrh

5.8.2025 (SITA.sk) - Pamätník slobody slova vo Veľkej Mači v okrese Galanta bude už na budúci rok pripomínať tragickú udalosť, pri ktorej vo februári 2018 rukou vraha prišli o život novinár Jána Kuciak a jeho partnerka Martina Kušnírová Trnavský samosprávny kraj začal s výstavbou pamätníka s názvom Záhrada za účasti najbližších príbuzných oboch obetí tejto vraždy.Na mieste, kde pôvodne stál dom mladej dvojice, vznikne podľa trnavského župana Jozefa Viskupiča verejný priestor, ktorý bude pripomínať silu pravdy, cenu odvahy a nenahraditeľnú hodnotu slobody slova. Potvrdil, že pamätník bude hotový v roku 2026. Zároveň vyslovil nádej, že nestranný súd čoskoro povie, kto bol objednávateľom vraždy dvoch mladých ľudí.„V Trnavskom kraji považujeme za mimoriadne dôležité ďalej niesť odkaz Jána a Martiny, ako odkaz túžby po slobode, pravde a napĺňaní cieľov, ktoré si dvaja mladí ľudia môžu dať,“ povedal Viskupič. Jozef Kuciak , otec zavraždeného investigatívneho novinára Jána Kuciaka, za príbuzných oboch zavraždených povedal, že radšej by na miesto vo Veľkej Mači chodili navštevovať svojich drahých, možno by po pozemku už behali aj nejaké deti, ale ruka vraha tomu zabránila. Vyjadril spokojnosť s tým, že v architektonickej súťaži zvíťazil návrh Záhrada autorov Benjamína Brádňanskeho, Víta Haladu a Martina Piačeka, ktorý pracuje s naklonenou rovinou. Brádňanský pripustil, že nepôjde o pamätník v tradičnom zmysle.„Náš návrh mohol byť krásnou záhradou, ktorá by na toto miesto aj patrila. Ale navrhli sme naklonenú záhradu, priestor, ktorý stráca rovnováhu, ktorý smeruje k nádeji, ale ukazuje aj hĺbku problémov a miesto, ku ktorému klesáme,“ povedal Brádňanský, spoluautor návrhu. Zhotoviteľom pamätníka Záhrada za 570 tisíc eur bude trnavská spoločnosť CS, výstavbu financuje Trnavský samosprávny kraj.