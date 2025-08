Ministerstvo investícií vyhlásilo druhú výzvu pre zelenšie a zdravšie Slovensko, podporí projekty v troch oblastiach

5.8.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo investícií informovalo o druhej výzve pre zelenšie, zdravšie a spolupracujúce Slovensko. Ide o výzvu v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A NEXT Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, Ukrajina 2021-2027. MIRRI SR informovalo o výzve ako národný orgán v mene Riadiaceho orgánu – Ministerstva zahraničných vecí a obchodu Maďarska.Výzva podporuje projekty v troch hlavných oblastiach, a to odolný a zelený pohraničný región, zdravý a atraktívny pohraničný región a spolupracujúci pohraničný región. Ako MIRRI SR spresnilo, podporené budú projekty rôzneho rozsahu. Malé projekty od 70-tisíc do 300-tisíc eur a bežné projekty od 300-tisíc eur do 1,5 milióna eur.Termín na predkladanie žiadostí u malých a bežných projektov je do 30. novembra do 15:00. V prípade bežných s prvkami infraštruktúry je termín do 15. februára 2026 do 15:00. Ministerstvo doplnilo, že od septembra budú prebiehať informačné dni s networkingom zamerané na vyhľadávanie vhodných projektových partnerov.