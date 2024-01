Vystúpenie prezidentky v NR SR je čisto opozičné, politické a farizejské, reaguje premiér Fico

Podľa Fica prezidentka nevystúpila ako hlava štátu

18.1.2024 (SITA.sk) - „To, že tu teraz stojíme v takejto zostave, ako celá vláda SR, nie je vyjadrenie rešpektu k pani prezidentke, je to vyjadrenie rešpektu k návrhu zákona, ktorým meníme trestný poriadok a ktorým zrušíme Úrad špeciálnej prokuratúry ,“ skonštatoval predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) na tlačovej besede po vystúpení prezidentky Zuzany Čaputovej Novela Trestného zákona a rušenie Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) sú podľa premiéra principiálne správne a odôvodnené. Prezidentka podľa neho nevystupovala ako hlava štátu, ale ako hovorkyňa Progresívneho Slovenska a opozície. Dodal, že Čaputová vstupuje do prezidentskej kampane, kde je veľkým favoritom Peter Pellegrini , ktorý je súčasťou vládnej koalície a podľa Fica rešpektuje koaličnú dohodu na zmenách v Trestnom zákone i rušení ÚŠP.Podotkol, že toto všetko by sa dalo nazvať ako politické hry, ktoré je možné tolerovať, no zdôraznil, že nemôže tolerovať, že prezidentka sa postavila na stranu zločinov, ktoré sa podľa neho diali v rokoch 2020 až 2023, či už v čase pandémie, alebo v súvislosti s predstaviteľmi vtedajšej opozície.„Ja si nepamätám ani jedno vystúpenie pani prezidentky v rokoch 2020 až 2023, keď sa hrubo porušovali ľudské práva počas COVIDu, keď sa hrubo porušovali práva mnohých predstaviteľov opozície a ľudí, ktorí boli spájaní s opozíciou,“ vyjadril sa Fico. Vystúpenie prezidentky vníma ako čisto opozičné, politické a „predovšetkým farizjské“.Vystúpenie hlavy štátu považuje predseda vlády za podnecovanie ľudí k účasti na protestoch. Fico zdôraznil, že urobia všetko pre presadenie novelizácie Trestného zákona v parlamente. Nemyslí si, že ich kroky nejakým spôsobom prekračujú hranice demokracie, podotkol, že ich zadefinovali v programovom vyhlásení vlády.Zároveň poznamenal, že daná legislatíva je a bude dôsledne prerokovaná, je tiež toho názoru, že sú splnené podmienky na skrátené legislatívne konanie.„Povedzte mi, ktorý zákon v histórii Slovenska, ja som v parlamente od roku 1992, sa prerokúval v takejto atmosfére, pod takým tlakom, a v takejto dĺžke,?" spýtal sa Fico. Argumenty prezidentky proti skrátenému legislatívnemu konaniu k novele Trestného zákona označil predseda vlády za klamlivé. Čaputová podľa neho dala najavo i to, že zákon bude vetovať.„My sa nezastavíme, pretože musíme zareagovať na to, čo sa v rokoch 2020 až 2023 dialo,“ deklaroval Fico. Za potrebné označil zmeniť charakter trestného práva z represívneho na také, ktoré bude najmä sledovať náhradu škody. I po danej zmene budú podľa neho mnohé trestné sadzby vyššie, než v iných štátoch.Čaputová sa podľa predsedu vlády bude uchádzať o pozíciu predsedníčky hnutia Progresívne Slovensko, keďže predseda progresívcov Michal Šimečka zlyhal.Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) na margo stretnutia prezidentky Čaputovej z odborníkmi z oblasti práva, ktoré sa konalo v stredu, poznamenal, že hľadal medzi ich menami kapacity z oblasti trestného práva, no našiel len bývalých politikov.„Celý brífing pani prezidentky k novelizáciám Trestného zákona bol čisto opozičný, a tak vyzeralo aj dnešné vystúpenie pani prezidentky v Národnej rade,“ uviedol Susko. Hlava štátu podľa neho nereflektovala, že v posledných troch rokoch tu bola výzva skupiny právnikov v súvislosti s porušovaním práv v kontexte pandémie či v trestných konaniach.Mnohí odborníci podľa ministra konštatujú potrebu zmien v Trestnom zákone. Šéf rezortu spravodlivosti rozhodne nesúhlasí s tým, že by novelizácia mala negatívne ovplyvniť práva poškodených.Novela podľa neho cieli na účinné nahrádzanie škôd, pričom súčasný systém je podľa neho výlučne represívny, čo podľa ministra demotivuje nahrádzať škody, keďže vedia, že ich čaká dlhoročné väzenie.„My meníme trestnú politiku štátu takým spôsobom, aby sme motivovali prípadných prvopáchateľov k tomu, aby v prvom rade nahradili škodu," vraví Susko. Zdôraznil tiež, že zdvihli výšku finančnej sankcie z 300-tisíc na tri milióny eur, čo považuje za značne odstrašujúcu finančnú sankciu.„Alebo trest povinnej práce, kde pre jednotlivých páchateľov môže byť to, že pôjdu niekde zametať ulice ďaleko odstrašujúcejšie ako samotný trest odňatia slobody,“ vraví minister. Prízvukoval tiež, že sudca bude mať stále možnosť uložiť trest odňatia slobody, no novelizácia kladie dôraz na ukladanie alternatívnych trestov.