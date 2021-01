Vystúpenie SaS z vlády by nebolo v záujme Slovenska, a preto SaS zostáva pevnou súčasťou koalície

Vedenie SaS a poslanecký klub vydal stanovisko, v ktorom napísali, že stoja za predsedom Richardom Sulíkom, ktorý môže rátať s ich plnou podporou v tejto neľahkej situácii.

„Mrzí nás, že mediálne vyhlásenia pôsobia, akoby najväčším súperom OĽaNO neboli Smer a Hlas, ale Sloboda a solidarita,“ píše sa v stanovisku strany.

„Výsledkom je polarizácia a zbytočné rozoštvávanie spoločnosti. S hnutím OĽaNO sme si boli blízki, naším spoločným cieľom bola krajina bez korupcie. Vnímame, ako by premiér na tieto ciele zabudol.“

SaS vyzvala hnutie OĽaNO a osobitne Igora Matoviča, aby dodržiaval dohodu koalície, aby sa koaliční partneri vzájomne verejne nekritizovali.

Sulík hovorí, že sa situácia v koalícii natoľko vyhrotila, že už ďalej nemôže mlčať. „Veľa vyjadrení a útokov Igora Matoviča je cez čiaru, navyše v poslednej dobe pribudli čisté nepravdy,“ povedal predseda SaS. Odmieta niektoré z Matovičových tvrdení.

Napríklad odmietol, že by Matovičovi posielal odkaz o tom, že ak ho odvolá, vyvolá rozpad koalície. Sulík zároveň označil za nepravdu, že nesie zodpovednosť za nákup málo kvalitných testov RapiGen.

„Igor Matovič riadil nákup týchto testov osobne a komisia bola zostavená väčšinovo z ľudí z rezortu zdravotníctva,“ povedal s tým, že mali päť hlasov z deviatich.

„Považujem to za podlé ohováranie.“ Podľa ministra hospodárstva bola antigénových testov vždy dostatok, zdržanie v nákupe pripisuje chybnému zadaniu ministerstva zdravotníctva. Sulík sa na tlačovej konferencii rozhodol vysvetliť aj to, prečo strana napriek tomu zostáva v koalícii. Povedal, že odchod SaS z vlády by destabilizoval krajinu a nepomohol Slovensku.