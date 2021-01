Snemovňa reprezentantov schválila podanie ústavnej žaloby na Trumpa

Členovia Snemovne reprezentantov Kongresu USA v stredu schválili podanie ústavnej žaloby (impeachmentu) na dosluhujúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa za "podnecovanie povstania" v súvislosti s minulotýždňovým útokom jeho podporovateľov na budovu Kapitolu. Uznať Trumpa za vinného a odvolať ho z úradu však môže až druhá komora Kongresu, Senát. Informovala o tom televízia CNN.



Na schválenie impeachmentu bolo potrebných minimálne 217 hlasov kongresmanov. Pri hlasovaní, ktoré sa konalo v stredu popoludní miestneho času, podporilo takýto krok 232 členov Snemovne, v ktorej majú väčšinu demokrati. Ústavnú žalobu podporilo aj desať republikánov. Proti bolo 197 kongresmanov, piati nehlasovali.



Súčasný šéf Bieleho domu sa tak stal prvým prezidentom v dejinách USA, voči ktorému bola druhýkrát vznesená ústavná žaloba.



Líder republikánskej väčšiny v Senáte Mitch McConnell v stredu naznačil, že sa ešte nerozhodol, ako zahlasuje vo veci impeachmentu prezidenta. Ako napísala agentúra AFP, nevylúčil tým, že ústavnú žalobu voči odchádzajúcemu šéfovi Bieleho domu podporí.



Stanica CNN predtým informovala, že McConnell určite neschváli konanie mimoriadneho zasadnutia Senátu. To znamená, že členovia Senátu sa znova nezídu skôr ako 19. januára, čo je deň pred slávnostnou inauguráciou nového demokratického prezidenta Joea Bidena.

Stúpenci dosluhujúceho republikánskeho prezidenta vtrhli 6. januára do budovy Kapitolu a prerušili tak spoločné zasadnutie oboch komôr Kongresu, na ktorom sa potvrdzovalo víťazstvo Bidena v novembrových voľbách. Vzniknutý chaos a násilie viedli k smrti piatich ľudí vrátane jedného policajta. Trump predtým svojich priaznivcov opätovne burcoval nepodloženými obvineniami o zmanipulovaní volieb a nabádal ich, aby pochodovali ku Kapitolu.



Samotný Trump popiera, že by bol nabádal svojich stúpencov na násilnosti.

13. júla 2017 - Americký kongresman za Kaliforniu Brad Sherman podal návrh na ústavnú obžalobu republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa, ktorý podľa neho tým, že odvolal riaditeľa FBI Jamesa Comeyho, bránil vo vyšetrovaní zasahovania Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016.



6. decembra 2017 - Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu zamietla návrh na ústavnú obžalobu prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý predložil texaský demokratický kongresman Al Green. Jeho krok nepodporili ani lídri demokratickej menšiny v Snemovni reprezentantov. Proti rezolúcii hlasovalo 364 kongresmanov, za bolo 58.



9. januára 2018 – Spravodajská televízia CNN priniesla informáciu, podľa ktorej personál Bieleho domu diskutoval o možnosti, že by Trump prišiel o svoju funkciu na základe 25. dodatku ústavy USA. Dodatok, ktorý hovorí o psychickej nespôsobilosti prezidenta na výkon úradu, prijal Kongres v roku 1965 po zavraždení prezidenta Johna F. Kennedyho a v súvislosti s obavami z vážnych zdravotných problémov jeho predchodcu Dwighta Eisenhowera.



18. júla 2019 - Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu zamietla návrh člena Demokratickej strany Ala Greena na ústavnú žalobu prezidenta Donalda Trumpa za jeho rasovo motivované urážky. Snemovňa reprezentantov Greenov návrh prehlasovala pomerom hlasov 332 ku 95.



24. septembra 2019 - Predsedníčka Snemovne reprezentantov amerického Kongresu demokratka Nancy Pelosiová oznámila začatie procesu prípravy ústavnej žaloby na prezidenta USA Donalda Trumpa. Impeachment súvisel s obvineniami, že Trump zneužil svoje právomoci, keď 25. júla v telefonickom rozhovore s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským údajne žiadal, aby bolo obnovené vyšetrovanie syna demokratického kandidáta na prezidenta Joea Bidena.



25. septembra 2019 - Zverejnený prepis telefonátu potvrdil, že Trump opakovane nabádal Zelenského, aby spolupracoval pri vyšetrovaní namierenom voči Joeovi Bidenovi. Trump vyslovil nepodložené podozrenie, že Biden chcel zasahovať do vyšetrovania ukrajinskej prokuratúry, týkajúceho sa jeho syna Huntera. V tejto súvislosti Trump tiež Zelenskému potvrdil, že niekoľko dní predtým nariadil zmraziť pomoc Ukrajine v hodnote takmer 400 miliónov dolárov.



23. októbra 2019 - Americký diplomat vypovedal pred kongresmanmi, že prezident Donald Trump podmieňoval vojenskú pomoc Ukrajine ohlásením vyšetrovania, ktoré sa malo týkať jeho politického rivala Joea Bidena. Veľvyslanec USA na Ukrajine William Taylor hovoril o Trumpových snahách spustiť vyšetrovanie ukrajinskej plynárenskej spoločnosti Burisma, vo vedení ktorej pôsobil syn Joea Bidena Hunter.



13. novembra 2019 - Výbor americkej Snemovne reprezentantov pre tajné služby začal verejné vypočúvanie v rámci vyšetrovania, ktoré mohlo viesť k impeachmentu voči prezidentovi Trumpovi. Zasadnutie vo washingtonskom Kapitole, sídle Kongresu, sa vysielalo naživo v televízii.



3. decembra 2019 - Výbor pre tajné služby zverejnil 300-stranovú správu, ktorá mohla byť podkladom pre vypracovanie ústavnej žaloby (impeachmentu) na prezidenta USA Trumpa. Správa neobsahovala odporúčanie podať ústavnú žalobu na prezidenta, no konštatovala, že šéf Bieleho domu sa dopustil "hrubého zneužitia moci".



5. decembra 2019 - Predsedníčka Snemovne reprezentantov Kongresu USA Nancy Pelosiová poverila výbor Snemovne pre súdnictvo, aby vypracoval návrh ústavnej žaloby (impeachmentu) na prezidenta Donalda Trumpa.



18. decembra 2019 - Členovia Snemovne reprezentantov Kongresu Spojených štátov hlasovali za podanie ústavnej žaloby na amerického prezidenta Donalda Trumpa vo veci zneužitia právomocí. Na schválenie impeachmentu bolo potrebných minimálne 216 hlasov kongresmanov. Žalobu podporilo 230 členov Snemovne.



5. februára 2020 - Americký Senát oslobodil amerického prezidenta Donalda Trumpa spod obvinenia zo zneužitia právomocí. Išlo o obvinenie, že Trump zastavil americkú vojenskú pomoc Ukrajine, aby ju donútil začať vyšetrovanie proti Joeovi Bidenovi a jeho synovi Hunterovi. Senát oslobodil prezidenta Trumpa aj spod obvinenia z pohŕdania Kongresom.



8. februára 2020 - Americký prezident Donald Trump rozhodol o stiahnutí veľvyslanca USA pri Európskej únii Gordona Sondlanda, ktorý svedčil v medzičasom ukončenom procese tzv. impeachmentu. Iba niekoľko hodín pred Sondlandom musel opustiť svoju funkciu armádny dôstojník Alexander Vindman, ktorý riadil odbor európskych záležitostí v národno-bezpečnostnej rade Bieleho domu.



4. apríla 2020 - Prezident USA Donald Trump odvolal generálneho inšpektora amerických tajných služieb Michaela Atkinsona. Ten koncom roka 2019 vypočul utajeného svedka vo veci tzv. ukrajinskej kauzy, ktorá spustila snahu o impeachment prezidenta USA.



7. januára 2021 - Po tom, čo stúpenci amerického prezidenta Donalda Trumpa zaútočili 6. januára na sídlo amerického Kongresu, vyslovilo viacero republikánov presvedčenie, že by Trump mal byť odvolaný zo svojej funkcie ešte pred 20. januárom.



11. januára 2021 - Demokrati v americkej Snemovni reprezentantov oficiálne predložili ústavnú žalobu voči prezidentovi Donaldovi Trumpovi. V predloženej rezolúcií žalujú Trumpa za "podnecovanie povstania" v súvislosti s útokom jeho podporovateľov na budovu Kapitolu.