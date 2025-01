Vystúpenie Slovenska z EÚ by bolo existenčným ohrozením, tvrdí predseda PS Šimečka

Únia ma enormné problémy

Reformovanie EÚ správnym smerom

19.1.2025 (SITA.sk) - Prípadné vystúpenie Slovenska z Európskej únie by bolo jeho existenčným ohrozením. Skonštatoval to v diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 predseda opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka . Zároveň kritizoval vyjadrenia predsedu vlády Roberta Fica a podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara na túto tému, pričom ich označil za extrémne nebezpečné.„V tejto chvíli organizuje skupina Brat za brata, veľmi proruská blízka Rusku, referendum za vystúpenia z EÚ,“ pripomenul Šimečka s tým, že v tom istom čase Fico aj Gašpar po návrate z ich ciest do Moskvy pripustia možnosť vystúpenia z EÚ. Celé to podľa neho pôsobí tak, ako keby premiér pripravoval SR na vystúpenie z EÚ.„Toto je to, pred čím treba varovať a čo treba zastaviť,“ vyhlásil šéf PS. Doplnil, že 90 percent investícii na Slovensku je z EÚ alebo z USA, teda zo Západu. „Naša účasť na jednotnom trhu je existenčne dôležitá,“ dodal Šimečka.Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nom. SNS ) má momentálne Európska únia enormné problémy a stráca konkurencieschopnosť a medzinárodnú vážnosť.„My, keď sa nespamätáme, a je to náš záujem, aby sme sa spamätali, Európska únia musí byť silný kontinent,“ skonštatoval minister s tým, že cieľom Slovenska musí byť reformovať EÚ dobrým smerom.Fico podľa Tarabu povedal len to, že sa môže stať, že pokiaľ si únia neurobí poriadok a nespamätá sa, ohrozí svoju vlastnú existenciu. „Ani premiér, ani Tibor Gašpar, nepovedal, že Slovensko ide vystúpiť z Európskej únie,“ zdôraznil Taraba.