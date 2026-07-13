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Vysunie mop o 18 cm a prekoná 10-centimetrový prah. Dreame opäť posúva limity robotických vysávačov
Tagy: PR Robotický vysávač Vysávač
Značka Dreame predstavuje nový vlajkový model robotického vysávača - X60 Pro Ultra Complete. Novinka reaguje na najväčší limit doterajšej generácie robotických vysávačov - neschopnosť ...
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13.7.2026 (SITA.sk) - Značka Dreame predstavuje nový vlajkový model robotického vysávača - X60 Pro Ultra Complete.
Novinka reaguje na najväčší limit doterajšej generácie robotických vysávačov – neschopnosť stopercentne vyčistiť rohy a okraje miestností. Vďaka pokročilej robotickej konštrukcii s dvojitým výsuvným ramenom prináša plne autonómny systém, ktorý definitívne eliminuje potrebu manuálneho dočisťovania.
Na rozdiel od bežných zariadení, ktoré sa slepé miesta v rohoch snažia kompenzovať iba softvérovo, prichádza model X60 Pro Ultra Complete s čistou mechanickou premenou priamo počas prevádzky. Akonáhle integrované senzory detegujú stenu, roh alebo nábytok, z tela vysávača sa fyzicky vysunie rotačný mop a bočná kefka. Dosah kefky sa predĺži o 12 cm a rotačný mop sa vysunie až o 18 cm mimo konštrukciu zariadenia. Robot tak dokáže precízne skopírovať línie podlahových líšt a vyčistiť priestory napríklad pod hranou kuchynskej linky.
Okrem precíznosti v detailoch vyniká novinka doteraz nevídanými technickými parametrami. Dreame X60 Pro Ultra Complete disponuje sacím výkonom na úrovni 42 000 Pa, ktorý dopĺňa špeciálne navrhnutá hlavná kefa. Tá využíva technológiu automatického uvoľňovania dlhých vlasov, čím predchádza ich namotávaniu a znižuje potrebu údržby na minimum.
Robotický vysávač je zároveň pripravený na prevádzku v nepredvídateľnom prostredí. Vďaka pokročilému spracovaniu dát dokáže identifikovať náhle prekážky – od hračiek a káblov až po pohodenú obuv – v priebehu 0,1 sekundy. Zariadenie prekážku plynule obíde bez prerušenia cyklu a bez rizika zaseknutia.
Významným vylepšením je schopnosť zdolávať komplikované kaskádové prechody a viacúrovňové prahy. Podvozok nového modelu je skonštruovaný tak, aby s úplnou stabilitou prekonal bariéry až do výšky 10 cm. Robot tak dokáže úplne samostatne prechádzať medzi miestnosťami s rôznymi typmi podláh či prechodových líšt bez toho, aby vyžadoval akúkoľvek asistenciu používateľa.
Aby bolo upratovanie skutočne autonómne, k robotovi patrí aj pokročilá multifunkčná základňa PowerDock. Tá preberá kompletnú starostlivosť o zariadenie po každom cykle. Automaticky odsaje nazbierané nečistoty, doplní čistú vodu a znečistené mopy dôkladne vyperie v horúcej vode a vysuší teplým vzduchom. Používateľ sa tak na celé týždne nemusí starať o žiadnu špinavú prácu ani manuálne vyprázdňovanie prachu.
Dreame X60 Pro Ultra Complete tak predstavuje riešenie pre náročných používateľov, ktorí od inteligentnej domácnosti očakávajú maximálnu efektivitu a skutočnú nezávislosť od ľudského zásahu.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Vysunie mop o 18 cm a prekoná 10-centimetrový prah. Dreame opäť posúva limity robotických vysávačov © SITA Všetky práva vyhradené.
Novinka reaguje na najväčší limit doterajšej generácie robotických vysávačov – neschopnosť stopercentne vyčistiť rohy a okraje miestností. Vďaka pokročilej robotickej konštrukcii s dvojitým výsuvným ramenom prináša plne autonómny systém, ktorý definitívne eliminuje potrebu manuálneho dočisťovania.
Fyzická transformácia namiesto softvérových algoritmov
Na rozdiel od bežných zariadení, ktoré sa slepé miesta v rohoch snažia kompenzovať iba softvérovo, prichádza model X60 Pro Ultra Complete s čistou mechanickou premenou priamo počas prevádzky. Akonáhle integrované senzory detegujú stenu, roh alebo nábytok, z tela vysávača sa fyzicky vysunie rotačný mop a bočná kefka. Dosah kefky sa predĺži o 12 cm a rotačný mop sa vysunie až o 18 cm mimo konštrukciu zariadenia. Robot tak dokáže precízne skopírovať línie podlahových líšt a vyčistiť priestory napríklad pod hranou kuchynskej linky.
Extrémny výkon 42 000 Pa dopĺňa blesková navigácia
Okrem precíznosti v detailoch vyniká novinka doteraz nevídanými technickými parametrami. Dreame X60 Pro Ultra Complete disponuje sacím výkonom na úrovni 42 000 Pa, ktorý dopĺňa špeciálne navrhnutá hlavná kefa. Tá využíva technológiu automatického uvoľňovania dlhých vlasov, čím predchádza ich namotávaniu a znižuje potrebu údržby na minimum.
Robotický vysávač je zároveň pripravený na prevádzku v nepredvídateľnom prostredí. Vďaka pokročilému spracovaniu dát dokáže identifikovať náhle prekážky – od hračiek a káblov až po pohodenú obuv – v priebehu 0,1 sekundy. Zariadenie prekážku plynule obíde bez prerušenia cyklu a bez rizika zaseknutia.
Autonómny pohyb aj v členitom interiéri
Významným vylepšením je schopnosť zdolávať komplikované kaskádové prechody a viacúrovňové prahy. Podvozok nového modelu je skonštruovaný tak, aby s úplnou stabilitou prekonal bariéry až do výšky 10 cm. Robot tak dokáže úplne samostatne prechádzať medzi miestnosťami s rôznymi typmi podláh či prechodových líšt bez toho, aby vyžadoval akúkoľvek asistenciu používateľa.
Bezstarostná údržba so stanicou PowerDock
Aby bolo upratovanie skutočne autonómne, k robotovi patrí aj pokročilá multifunkčná základňa PowerDock. Tá preberá kompletnú starostlivosť o zariadenie po každom cykle. Automaticky odsaje nazbierané nečistoty, doplní čistú vodu a znečistené mopy dôkladne vyperie v horúcej vode a vysuší teplým vzduchom. Používateľ sa tak na celé týždne nemusí starať o žiadnu špinavú prácu ani manuálne vyprázdňovanie prachu.
Dreame X60 Pro Ultra Complete tak predstavuje riešenie pre náročných používateľov, ktorí od inteligentnej domácnosti očakávajú maximálnu efektivitu a skutočnú nezávislosť od ľudského zásahu.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Vysunie mop o 18 cm a prekoná 10-centimetrový prah. Dreame opäť posúva limity robotických vysávačov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR Robotický vysávač Vysávač
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