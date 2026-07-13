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13. júla 2026

Bombové vyhrážky Žilinkovi sú za hranicou civilizovaných noriem, vyhlásila Rada prokurátorov


Tagy: bombové hrozby Generálny prokurátor SR

Generálny prokurátor Maroš Žilinka v piatok 10. júla informoval, že dostal vyhrážky o uložení bomby na Generálnej prokuratúre SR, ale aj u neho doma.



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maros zilinka 2 676x451 13.7.2026 (SITA.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka v piatok 10. júla informoval, že dostal vyhrážky o uložení bomby na Generálnej prokuratúre SR, ale aj u neho doma.


Bombové hrozby namierené voči generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi, jeho rodinným príslušníkom a prokurátorom sú za hranicou akýchkoľvek civilizovaných noriem. Skonštatovala to Rada prokurátorov SR v stanovisku reagujúcom na vyhrážky, ktoré Žilinka a Generálna prokuratúra SR dostali v piatok 10. júla.

Podľa rady je neprípustné, aby boli prokurátori, ich rodinní príslušníci či súkromný život prokurátorov takýmto spôsobom zaťahovaní do pokusov o zastrašovanie a destabilizáciu orgánov ochrany práva. „Rada prokurátorov SR dôrazne odsudzuje tento čin,“ uvádza sa v stanovisku.


Generálny prokurátor Maroš Žilinka v piatok 10. júla informoval, že dostal vyhrážky o uložení bomby na Generálnej prokuratúre SR, ale aj u neho doma. Budovu generálnej prokuratúry v tejto súvislosti prehľadal policajný psovod a pyrotechnik, pričom hrozba sa nepotvrdila. Polícia už v máji 2025 preverovala informáciu, že v aute manželky generálneho prokurátora Maroša Žilinku sa mohla nachádzať bomba. Žilinka vtedy od rána dostával výhražné SMS. V jednej z nich sa uvádzalo, že jeho manželka má mať v aute bombu. ​Policajti boli z tohto dôvodu prítomní aj v Žilinkovom rodinnom dome. Hrozby sa však ani vtedy nepotvrdili.




Zdroj: SITA.sk - Bombové vyhrážky Žilinkovi sú za hranicou civilizovaných noriem, vyhlásila Rada prokurátorov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bombové hrozby Generálny prokurátor SR
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