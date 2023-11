Výťažok z koncertu M. Červienku pôjde opäť deťom v nemocničnej škole

Strhujúce tango a slávne svetové i známe slovenské melódie v podaní štyroch hudobných virtuózov zaznejú na 13. benefičnom koncerte Michala Červienku, ktorý sa uskutoční 8. novembra o 18.30 h v banskobystrickom Robotníckom dome. Umelci ním aj tentoraz podporia deti v Základnej škole pri Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici.





"V dnešnej dobe je veľmi potrebné pomáhať ľuďom, konať dobro a šíriť pozitívne myšlienky. Je to neopísateľný pocit vedieť, že ste pomohli niekomu, kto to potrebuje. Vopred ďakujem všetkým, ktorí prídu na koncert Tango Virtuosi," uviedol akordeónový virtuóz a organizátor benefičného koncertu Červienka, ktorý pôsobí ako pedagóg na Akadémii umení a Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici.Na premiére projektu Tango Virtuosi vystúpia s ním Miriam Rodriguez Brüllová, ktorá spolupracovala s viacerými svetoznámymi gitaristami, kontrabasista a organizátor hudobných podujatí Ján Krigovský a huslista Sándor Jávorkai, rodák z maďarského Győru. Ako koncertný majster vystupuje s renomovanými orchestrami na festivaloch a v koncertných sieňach nielen v Európe.Vlani z výťažku zo vstupného, čo bolo takmer 2000 eur, nemocničná škola nakúpila hospitalizovaným deťom materiál na päť až šesť tvorivých dielní."Pri tvorení deťom rýchlo ubieha čas, myslia na to, čo vytvoria, tešia sa, že spravia darček svojim blízkym a na chvíľu zabudnú na svoje boliestky a trápenia. Maľujeme na sklo, na hodváb, vyrábame 3D obrazy, náramky, náhrdelníky, masky, svietniky, venčeky či peračníky," doplnila učiteľka nemocničnej školy Mária Lauková.