Vytlačenie Čiernomorskej flotily bolo obrovským úspechom Ukrajiny, tvrdí Kobzová

1.5.2024 (SITA.sk) - Obrovským úspechom Ukrajiny ako suchozemskej veľmoci bolo vytlačenie Čiernomorskej flotily . Uviedla to poradkyňa prezidentky Zuzany Čaputovej pre zahraničnú politiku Jana Kobzová v relácii Okno do sveta agentúry SITA.Priblížila, že ukrajinská flotila bola po začiatku Ruskej agresie vo februári 2022 zničená. O tomto úspechu však samotní Ukrajinci podľa nej z rôznych príčin veľa nehovoria.„Uvedomme si, čo sa podarilo. Vytvorili koridor, ktorým Ukrajina môže exportovať rôzne veci od obilia po všetko ostatné, čo krajina ešte stále produkuje. Je to, samozrejme, veľmi dôležité a je to aj v našom vlastnom záujme, pretože čím viac bude Ukrajina schopná vyrobiť sama a predať sama, tým menej bude odkázaná na našu finančnú pomoc ,” zdôvodnila.Podľa Kobzovej tak ide o bezpečnostný úspech, ale aj veľmi dôležitý ekonomický úspech. Tvrdí, že v našom vlastnom záujme je podporovať udržanie tohto koridoru a ideálne aj jeho rozširovanie.