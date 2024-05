Favoritom eurovolieb je podľa politológa PS, má výrazných europoslancov a tlačí do popredia európske témy

Výrazný náskok

1.5.2024 (SITA.sk) - Progresívne Slovensko je jasným favoritom volieb do Európskeho parlamentu , pretože tlačí do popredia európske témy a zároveň má výrazných europoslancov.Pre agentúru SITA to povedal politológ Tomáš Koziak . Posledný prieskum agentúry AKO , podľa ktorého by hnutie vyhralo eurovoľby so ziskoma piatimi mandátmi pred Smerom-SD ), podľa neho potvrdzuje trend.„Aj predošlé prieskumy poukazovali na to, že Progresívne Slovensko má veľmi veľkú šancu s výrazným náskokom vyhrať európske voľby. Tie dôvody sú celkom racionálne – je to politická strana, ktorá veľmi tlačí do popredia európske témy na rozdiel od Smeru, ktorý sa veľmi kriticky už počas parlamentných aj prezidentských volieb vyjadroval na adresu európskej politiky a Európskej únie ,“ uviedol Koziak.Podľa neho sa netreba čudovať, že voliči Smeru-SD, ktorým vyhovuje rétorika kritiky Bruselu, nepovažujú európske voľby za niečo dôležité.Politológ zároveň poukazuje na to, že europoslanci za Progresívne Slovensko sú veľmi výrazní a v Európskom parlamente ich vidieť. „Napríklad pán Martin Hojsík veľmi aktívne vystupuje a napokon aj Michal Šimečka vyšiel z Európskeho parlamentu, a tak vstúpil do slovenskej politiky,“ pripomenul Koziak.Podľa politológa pomáha opozičnému hnutiu aj meno Ľudovíta Ódora , ktorý stojí na čele jeho eurokandidátky. „Bol predsedom úradníckej vlády a keď sa robili prieskumy verejnej mienky, tak bol ako politik dosť populárny,“ pripomenul.Na treťom mieste by podľa prieskumu skončila strana Hlas-SD sovýsledkom. Po jednom mandáte by získali strany Republika Maďarská aliancia . Ďalšie strany vrátane koaličnej Slovenskej národnej strany (SNS) by sa podľa prieskumu do europarlamentu nedostali.Podľa Koziaka nie je žiadnym prekvapením, že SNS prieskumy predpovedajú neúspech v eurovoľbách. Je to podľa neho z dôvodu, že šéf národniarov Andrej Danko je výrazným kritikom Bruselu, rovnako ako aj ďalší ľudia na kandidátke.„Zároveň si treba uvedomiť, že SNS do Národnej rady SR dostali ľudia, ktorí prišli od kotlebovcov a z rôznych obskúrnych politických straničiek, ktoré majú veľmi blízko k extrémistickej a konšpiračnej rétorike. Tieto strany veľmi ostro vystupujú proti Európskej únii, bagatelizujú význam Európskeho parlamentu a niektorí dokonca tvrdia, že by sme mali z únie vystúpiť,“ poukázal.Zároveň dodal, že istým „podvodom na voličoch“ by sa v prípade SNS dalo nazvať, že na čelo kandidátky dala strana ľudí, u ktorých sa nedá očakávať, že opustia slovenskú politiku.Danko sa napríklad netají ambíciou stať sa predsedom Národnej rady SR , pripomenul Koziak. Do Európskeho parlamentu by teda nastúpili namiesto nich náhradníci, o ktorých sa nič nevie a nikto ich nevolil.