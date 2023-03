Využije ruská armáda na Ukrajine novovyvinuté zbraňové systémy? Briti povedali, čo si myslia

3.3.2023 (SITA.sk) - Rusko pravdepodobne nebude schopné využiť na Ukrajine svoj nový vojenský vývoj v dostatočnom rozsahu, a to pre technologické obmedzenia a západné sankcie. V najnovšej aktualizácii to tvrdí britské ministerstvo obrany.Napriek vojne na Ukrajine ruské obranné spoločnosti naďalej predvádzajú svoje produkty na veľkých medzinárodných veľtrhoch zbraní. Patrí medzi ne aj systém aktívnej ochrany Arena-E na zlepšenie „prežitia“ obrnených vozidiel. Briti však uvádzajú, že neexistujú žiadny dôkazy o tom, že by sa tieto systémy inštalovali do ruských obrnených vozidiel. Rusi prišli na Ukrajine už o viac ako 5-tisíc takýchto vozidiel.„Je to pravdepodobne pre neschopnosť ruského priemyslu vyrábať high-tech systémy vo veľkom meradle. Tento problém sa zhoršuje vplyvom medzinárodných sankcií,“ uviedlo britské ministerstvo obrany.To predtým predpovedalo, že teploty nad nulou zhoršia pohyb v meste Bachmut v Doneckej oblasti, čo by pravdepodobne poskytlo operačnú výhodu ukrajinským obrancom.