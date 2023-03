Kollár nevidí problém vo vláde, ale v parlamente a podceňuje sa aj narastajúci hnev spoločnosti

Problém vidí v parlamente

Extrémisti budú mať špinavú kampaň

3.3.2023 (SITA.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová mala využiť možnosť vymenovať úradnícku vládu ešte vo chvíli, keď bola šanca, že by jej rozhodnutie viedlo k predčasným parlamentných voľbám v júni.Uviedol to nezaradený poslanec Národnej rady SR a líder Modrej koalície Miroslav Kollár v diskusnej relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní.„Takmer všetci predstavitelia kľúčových politických strán uviedli, že keby prezidentka prišla s úradníckou vládou, tak automaticky zahlasujú za skorší termín volieb. Teraz už to je v úvodzovkách jedno, pretože by to neovplyvnilo termín volieb," tvrdí Kollár. Dodal, že najväčší problém nie je na vláde, ale v parlamente.„Vláda má oklieštené právomoci a plus mínus sa správa racionálne vo väčšine prípadov. Problém je v parlamente, a keďže voľby budú v septembri, nič zásadné sa na tom nezmení," myslí si líder Modrej koalície.Zároveň uviedol, že všetci podceňujeme narastajúci hnev spoločnosti. „Jedna vec je reálne zhoršovanie sa životnej situácie mnohých slovenských rodín, ale čo je ešte horšie, je vnímanie toho. Ľudia vnímajú, že zdražovanie bolo oveľa vyššie, ako bolo v skutočnosti, majú tendenciu situáciu vnímať horšie, ako reálne je, čo je raj pre populistov a extrémistov v predvolebnom boji," vysvetlil.Zároveň uviedol, že demokratická časť politického spektra sa radšej zaoberá sama sebou, namiesto toho, aby komunikovala s voličmi a snažila sa im vysvetliť, že populisti zneužívajú situáciu.„Slovensko nie je krajina sociálnych výbuchov a veľkých nepokojov. Na druhej strane, najmä extrémistická časť opozície je dnes pomerne dobre organizovaná, má suverénne najväčšie dosahy na sociálnych sieťach, niekoľkokrát dokázala, že vie zmobilizovať niekoľkotisícový dav na protestné mítingy. Mám pocit, že kampaň bude špinavá a táto časť politického spektra sa bude snažiť to vyšperkovať až do sociálnych nepokojov, aby bola atmosféra pred voľbami čo najhoršia," myslí si Miroslav Kollár.