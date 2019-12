Využitie Slovenského eko-patentu v svetovej premiére

Foto: N - Point Foto: N - Point

Foto: N - Point Foto: N - Point

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. decembra (OTS) -V spoločnosti N-Point si uvedomujeme, že ešte dlho potrvá, kým sa úplne zbavíme plastových odpadov, a preto sme už teraz začali pracovať na projektoch, ktoré šetria životné prostredie. Ako prví na Slovensku sme pripravili projekt 100% rozložiteľných plastových puzdier na mobilné telefóny, ktoré chceme ponúknuť všetkým ekologicky zmýšľajúcim ľuďom. Začíname s prototypom puzdra na telefón Huawei P30 , vo finále je príprava výroby puzdra na iPhone 11 a v prípravnej fáze je výroba puzdier na ďalšie typy telefónov.Ekologické obaly na mobily nie sú na Slovensku žiadnou novinkou. Naše nové puzdrá však ako jediné neobsahujú absolútne žiadne syntetické polyméry vyrobené z ropy (ako napríklad tzv. PBAT) produkujúce pri rozklade fosílny CO2, ktorý prispieva ku globálnemu otepľovaniu.Tieto puzdrá sú vyrábané z materiálu NONOILEN , ktorý predstavuje 100% ekologické riešenie v oblasti biodegradovateľných plastov. NONOILEN bol vytvorený slovenskými vedcami v rámci spolupráce spoločnosti Panara s vedeckým tímom z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave pod vedením Prof. Pavla Alexyho a je chránený Slovenskou i medzinárodnou patentovou ochranou.Tento unikátny materiál vzniká kombináciou polymérov vyrábaných z rastlinných surovín, ktoré sa špeciálnou technológiou premieňajú na “enviroplast”, ktorý má prakticky rovnaké vlastnosti ako klasické plasty. Naviac nemá žiadny negatívny dopad na prírodu ani na zdravie používateľa. Obal sa po skončení svojej životnosti rozloží v biologicky aktívnom prostredí na biomasu, vodu a oxid uhličitý, ktorý sa spotrebuje na rast zelenej hmoty potrebnej na opätovnú produkciu bioplastu. Celý cyklus je tak uzatvorený a pri rozklade NONOILENu nedochádza k znehodnocovaniu atmosféry.Ako sme už uviedli, novo-vyvinuté ekologické puzdro na mobilný telefón Huawei P30 sa svojimi ostatnými vlastnosťami neodlišuje od klasických puzdier vyrobených z ropných plastov. Ide o svetovú premiéru puzdra, ktoré má prakticky rovnaké vlastnosti ako ktorékoľvek iné „syntetické“ puzdro, ale je vyrobené z obnoviteľných surovín a je 100% biodegradovateľné (kompostovateľné). Kúpou tohto slovenského výrobku sa tak pripojíte k tým, ktorým záleží na životnom prostredí.Na to, aby puzdro po ukončení svojej životnosti mohlo naplno využiť svoj ekologický potenciál, je potrebné ho nechať rozložiť v riadených podmienkach priemyselného kompostu. Ak takúto možnosť nemáte, môžete ho odovzdať na zbernom mieste v ktorejkoľvek predajni spoločnosti Orange Slovensko a my to bezplatne urobíme za Vás. So spoločnosťou Orange nás spája práve snaha hľadať riešenia, ktoré obmedzia spotrebu syntetických plastov v spotrebnom tovare akým je napríklad mobilné príslušenstvo.Nová séria ekologických puzdier bude dostupná na našich webových stránkach, v 106-tich predajniach spoločnosti Orange.Pevne veríme, že spoločne prispejeme k tomu, aby sa nám a našim deťom žilo na zemi lepšie a zdravšie.