Zázračný stromček a vianočná hra je opäť tu Foto: Cinema City Foto: Cinema City

Zázračný stromček a vianočná hra je opäť tu Foto: Cinema City Foto: Cinema City

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. decembra (OTS) - Vďaka zázračnému stromčeku Cinema City môžete vyhrať stovky darčekov každý deň. Ako súťažiť? Je to jednoduché – stačí sa registrovať na stránke www.vianoce.cinemacity.sk a v priebehu pár sekúnd zistíte svoju výhru. Následne vám na vami zadanú mailovú adresu príde výherný kód, ktorý je platný 24 hodín vo všetkých kinách Cinema City.Nadšencov občerstvenia dozaista potešia výhry ako napríklad stredný popcorn k nápoju zadarmo, 1+1 stredný popcorn zdarma, 50 % zľavu na popcorn DUET menu alebo vstupenku 1+1.Spríjemnite si posledný adventný víkend alebo skúste šťastie, čo vám prinesie zázračný stromček medzi sviatkami. Navštívte kiná Cinema City so svojimi blízkymi, zabavte sa a vyhrajte do 31. 12. 2019 niektorú zo super cien!