Využitie výpovedí kajúcnikov môže kompromitovať spravodlivosť, tvrdí iniciatíva advokátov

Kajúcnik sa môže vyhnúť odsúdeniu

Podozrivý je aj z prípravy vraždy

Vypovedal prostredníctvom telemostu

Nemožno im slepo veriť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.5.2021 (Webnoviny.sk) - Použitie výpovedí, ktoré svedkovia „kajúcnici" poskytli výmenou za svoju beztrestnosť, prípadne za iné výhody, môže kompromitovať spravodlivosť trestného konania proti obvineným. Konštatuje to Iniciatíva advokátov za právny štát (IAPŠ) s poukazom na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) Zároveň sa podľa iniciatívy v tomto zmysle môže objaviť podozrenie, že takéto výpovede môžu byť predmetom manipulácie a môžu byť urobené len s cieľom získať na výmenu ponúkané výhody alebo pre osobnú pomstu. Preto sa riziko, že niekoho obvinia či súdia na základe neoverených tvrdení, ktoré nie sú úplne nezaujaté, nesmie podľa IAPŠ podceňovať.Súčasná slovenská právna úprava podľa IAPŠ umožňuje spolupracujúcemu obvinenému vyhnúť sa potrestaniu už v prípravnom konaní. „To znamená, že kajúcnik sa môže svojou výpoveďou vyhnúť nielen potrestaniu, ale aj odsúdeniu. Výlučne v slovenských pomeroch je zároveň typická a veľmi častá prax takzvanej „výmeny“ kajúcnickej výpovede za prepustenie z väzby na slobodu," konštatuje iniciatíva.V porovnaní s Českou republikou sú podľa IAPŠ na Slovensku aj podmienky väzby, najmä kolúznej, veľmi tvrdé, čo podľa nich rovnako prispieva k subjektívnej motivácii obvineného stať sa kajúcnikom.IAPŠ pripomína, že medzi najznámejších slovenských kajúcnikov patria momentálne bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít M., odsúdený bývalý viceprezident finančnej správy Daniel Čech, podnikateľ Michal S. alebo bývalý sudca Vladimír S. Ľudovít M. napríklad čelil viacerým obvineniam od obzvlášť závažného zločinu vydierania cez zločin obmedzovania osobnej slobody až po zločin založenia zločineckej skupiny.„Podľa medializovaných informácií je dokonca podozrivý z prípravy vraždy vyšetrovateľa NAKA. V súčasnosti je na slobode, usvedčuje desiatky bývalých štátnych funkcionárov a podľa médií sa dopravuje na výsluch súkromným lietadlom z Dubaja," uvádza IAPŠ. Danielovi Čechovi zase za jeho výpovede kajúcnika vymeral súd podmienečný trest odňatia slobody na tri roky a peňažný trest 30-tisíc eur.„Michal S. sa na nahrávke s Marianom K. rozprával o viacerých podvodoch. Podľa médií mal dokonca jeho služby využiť pri spore so susedmi, keď Marian K. agresívne napadol strážnika," uvádza iniciatíva s tým, že v súčasnosti podľa medializovaných informácií Michal S. začal vypovedať, okrem bývalého šéfa finančnej správy Františka I. a podnikateľa Jozefa B., aj na guvernéra Národnej banky Slovenka „Zaujímavé je, že v jeho prípade mu bolo umožnené vypovedať prostredníctvom telemostu z Dubaja. V iných prípadoch takáto výpoveď umožnená nebola," konštatuje IAPŠ. V spomínaných prípadoch sú podľa iniciatívy prítomné výrazné subjektívne motivácie kajúcnikov, ktoré bez podloženia iných dôkazov vzbudzujú veľké pochybnosti o dôveryhodnosti ich výpovedí.IAŠP pripomína, že aj Ústavný súd SR Najvyšší súd SR v minulosti v konkrétnych prípadoch uviedli, že svedkom kajúcnikom nemožno slepo veriť, ale všetky ich tvrdenia treba doložiť ešte aj ďalšími dôkazmi.„V tomto ohľade je v zmysle rozsudku ESĽP v prípade Adamčo proti SR významné aj to, akú výhodu takýto svedok získa ako odmenu za svoju výpoveď, pričom jej neprimeranosť v spojení s absenciou ďalších priamych dôkazov môže významne ovplyvniť spravodlivosť konania ako celku," zdôrazňuje iniciatíva.Dodáva, že v spravodlivo vedenom trestnom konaní väzobné stíhanie a následné trestanie páchateľov nesmie byť ani individuálnou pomstou ani generálnou satisfakciou spoločnosti vykonávanou prostredníctvom kajúcnikov.