Vek odchodu do dôchodku sa má opäť zvýšiť, ministerstvo práce hovorí o medzigeneračnej solidarite

Deti môžu prispievať svojim rodičom

Sirotský dôchodok sa má zvýšiť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.5.2021 (Webnoviny.sk) - Vek odchodu do dôchodku sa bude na Slovensku opäť zvyšovať podľa toho, ako bude rásť stredná dĺžka života. Vyplýva to z predbežnej informácie k pripravovanej novele zákona o sociálnom poistení, ktorú ministerstvo práce a sociálnych vecí predložilo na pripomienkovanie.Rezort práce a sociálnych vecí tento krok zdôvodňuje potrebou zlepšiť finančnú udržateľnosť prvého dôchodkového piliera, ktorý spravuje Sociálna poisťovňa . Samotný návrh novely zákona o sociálnom poistení by malo ministerstvo práce a sociálnych vecí predložiť do pripomienkového konania v júli tohto roka.Potreba predlžovať dôchodkový vek v závislosti od strednej dĺžky života podľa ministerstva práce súvisí s predlžovaním obdobia poberania dôchodku.„Naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku života stabilizuje výplatnú fázu dôchodkov," uviedlo ministerstvo práce. Dôchodcovia tak strávia na dôchodku v priemere rovnaké obdobie, čo má podľa rezortu pozitívny vplyv na medzigeneračnú solidaritu a dlhodobú udržateľnosť dôchodkového systému.Novelou zákona sa má tiež zabezpečiť realizácia ústavných garancií, ktoré súčasný parlament schválil v decembri minulého roka. Ide o individuálny dôchodkový vek, nediskriminovanie rodičov na rodičovskej dovolenke pri stanovení výšky dôchodku a tzv. rodičovský bonus.Rodičovský bonus dáva deťom právo časťou svojich daní alebo dôchodkových odvodov prispievať na penzie svojim rodičom. Zvyšné dve ustanovenia definujú podmienky vzniku nároku na starobný dôchodok, ako aj nediskriminovanie rodiča na rodičovskej dovolenke z hľadiska výšky jeho budúceho starobného dôchodku.Pripravovanou novelou zákona sa majú splniť aj niektoré záväzky z programového vyhlásenia vlády. Ide o zvýšenie sirotského dôchodku o 20 percent, zavedenie spravodlivosti a úpravy podmienok poskytovania vdovského dôchodku, ako aj skvalitnenie systému dôchodkového poistenia osôb starajúcich sa o deti, neformálnych opatrovateľov a osobných asistentov ako poistencov štátu.Ďalším legislatívnym krokom bude zavedenie elektronického potvrdzovania dočasnej pracovnej neschopnosti (ePN). Podľa ministerstva práce by sa tým malo významne znížiť administratívne zaťaženie poistencov, ako aj dotknutých subjektov vrátane poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.„Ambíciou je zabezpečiť, aby v prípade vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti bolo možné komunikáciu medzi zainteresovanými subjektmi v čo najväčšej možnej miere realizovať elektronicky," tvrdí ministerstvo práce.