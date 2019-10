Využitím eKasy dokáže finančná správa upozorniť na nezrovnalosti

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 1. októbra (TASR) - Finančná správa (FS) dokáže využívaním systému eKasa upozorniť podnikateľov na nezrovnalosti pri evidencii tržieb. Takýto bol aj ostatný prípad podnikateľa, ktorý vo virtuálnej registračnej pokladnici zaevidoval miliardový vklad. Médiá o tom v utorok informovala FS SR .spresnila hovorkyňa Finančného riaditeľstva SR Ivana Skokanová.Finančná správa má prostredníctvom systému eKasa prehľad o duplicitnom vydávaní dokladov aj o dlhodobom nevydávaní pokladničných dokladov. Ďalej o nezaevidovaných dokladoch vydaných off-line, ktoré na finančnú správu neprídu v zákonnej lehote do 48 hodín, respektíve do 30 dní, a má informácie o chýbajúcich dokladoch. Dokáže identifikovať aj neobvyklé sumy transakcií.Finančná správa opätovne upozorňuje na to, že používanie eKasy je pre všetkých podnikateľov evidujúcich tržby v hotovosti povinné. Aktuálne eviduje v systéme eKasa tržbu 128.272 pokladníc, čo je približne 55 % zo všetkých používaných pokladníc na trhu.Vyzýva preto podnikateľov, ktorí ešte eKasu nevyužívajú, aby čo najskôr kontaktovali dodávateľov svojich pokladničných riešení a na systém prešli. Finančná správa dokáže identifikovať, ktorí podnikatelia eKasu už využívajú a ktorí jej využívanie, často cielene, odkladajú.