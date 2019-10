V Moskve dobodali vyšetrovateľa Vladislava Kapustina

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 1. októbra (TASR) - Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) v utorok informoval, že jedného z jeho zamestnancov, popredného vyšetrovateľa Vladislava Kapustina, dobodali na smrť pri vchode do ústredia Sledkomu v Moskve. Informoval o tom denník The Moscow Times.uviedla hovorkyňa Svetlana Petrenková vo vyhlásení.Jedna z očitých svedkýň pre spravodajský server Znak.com povedala, že sa práve rozprávala s vyšetrovateľom, keď poodstúpil, aby prijal telefonát. Vtedy sa stal terčom útoku nožom.citovala agentúra TASS nemenovaného zdravotníka.Podľa nemenovaného zdroja útočník, ktorého neidentifikovali, podstúpi psychiatrické vyšetrenie.Sledkom rieši závažné trestné činy a ostro sledované prípady v Rusku, pripomína denník The Moscow Times.