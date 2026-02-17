|
Utorok 17.2.2026
Meniny má Miloslava
Denník - Správy
Vyvážené dni začínajú na tanieri
Tagy: PR
Možno je to vekom, možno tempom, v ktorom žijeme. Častokrát sa to viaže aj na úvodné týždne roka, kedy sa ešte plne držíme našich novoročných predsavzatí. Obsah nášho taniera nevynímajúc. Zrazu si ...
17.2.2026 (SITA.sk) - Možno je to vekom, možno tempom, v ktorom žijeme. Častokrát sa to viaže aj na úvodné týždne roka, kedy sa ešte plne držíme našich novoročných predsavzatí. Obsah nášho taniera nevynímajúc. Zrazu si všimneme, že po niektorých jedlách máme viac energie a po iných skôr chuť si ľahnúť. Že niektoré raňajky nás naštartujú a iné spomalia. A že pocit ľahkosti nie je samozrejmosť, ale výsledok malých každodenných rozhodnutí.
Dnešné stravovanie už dávno nie je len o chuti. Je aj o rešpekte k vlastnému telu. Stále viac ľudí rieši intoleranciu na laktózu či lepok, iní sa vedome rozhodujú obmedziť niektoré zložky stravy alebo siahajú po výživnejších alternatívach. Nie preto, že by podľahli trendu, ale preto, že chcú fungovať lepšie fyzicky aj mentálne.
TOMU VER od COOP Jednoty stavia na myšlienke, že rovnováha nemusí znamenať radikálne zmeny. V jej portfóliu nájdete bezlaktózové a bezlepkové výrobky, racionálne potraviny aj proteínový rad, teda možnosti, ktoré rešpektujú rôzne potreby, no stále chutia prirodzene a ostávajú dostupné.
Predstavte si obyčajný deň. Ráno sa začína pomaly, v mnohých prípadoch šálkou kávy, otvoreným oknom, krátkou chvíľou ticha predtým, než sa rozbehne kolotoč povinností. Na stole je jogurt s ovocím, chlieb s maslom, pohár mlieka. Vďaka bezlaktózovým jogurtom, mlieku, smotanám či maslu TOMU VER si tieto momenty môže vychutnať každý bez obáv z nepríjemných pocitov. Chuť ostáva rovnaká – plná, prirodzená, známa. Rozdiel je v tom, ako sa po nej cítime.
Dopoludnie býva rýchle. Stretnutia, škola, práca, presuny z miesta na miesto. O to viac si vážime malé pauzy, pár minút s kávou, niečo malé na zahryznutie. Bezlepkové chlebíčky, krekry, keksíky či piškóty TOMU VER ponúkajú istotu pre ľudí s celiakiou, no prirodzene si nájdu miesto aj v bežnom jedálničku. Sú praktické, chrumkavé, pripravené byť poruke vždy, keď príde hlad. A čo je najdôležitejšie, pri spoločnom stole nevznikajú rozdiely. Každý si môže vybrať bez toho, aby musel vysvetľovať prečo.
Keď príde čas na obed, často vyhráva jednoduchosť. Po dni plnom rozhodnutí už nechceme komplikovať aspoň to, čo máme na tanieri. Červená šošovica sa dokáže rýchlo premeniť na hustú, výživnú polievku alebo základ sýteho šalátu. Jačmenné krúpy dodajú jedlu štruktúru, zasýtia a pritom nezaťažia. Racionálne potraviny TOMU VER vracajú do kuchyne pokoj. Nie je potrebné vymýšľať zložité kombinácie, keď stačí pracovať s kvalitnými surovinami.
Moderný život však nekončí obedom. Pre mnohých je popoludnie a večer časom pohybu, či už ide o šport, dlhú prechádzku alebo jednoducho aktívny deň, ktorý si pýta viac energie. Aj tu zohráva úlohu to, čo si vyberieme. Proteínové výrobky rozširujú portfólio a stávajú sa praktickou možnosťou pre tých, ktorí chcú podporiť svoj aktívny životný štýl. Nie ako extrém, nie ako tlak na výkon, ale ako prirodzené doplnenie energie v dňoch, keď toho chceme zvládnuť viac.
To, čo majú všetky tieto situácie spoločné, je pocit. Pocit, že jedlo nás podporuje, nie spomaľuje. Že rešpektuje naše individuálne potreby, no zároveň zostáva dostupné a chutné. Že nemusíme robiť kompromisy medzi tým, čo nám robí dobre, a tým, čo nám chutí.
TOMU VER tak nie je len o produktoch bez laktózy či lepku. Je o životnom štýle, ktorý sa opiera o vedomé, no prirodzené rozhodnutia. O rodinách, v ktorých jeden člen potrebuje bezlepkovú alternatívu a ostatní si ju pokojne dajú tiež. O ľuďoch, ktorí si chcú udržať energiu počas celého dňa. O návrate k jednoduchosti, ktorá dáva zmysel.
Pretože možno práve toto je dnes nový luxus – cítiť sa dobre vo vlastnom tele. A vedieť, že aj obyčajný nákup môže byť krokom k väčšej rovnováhe.
Zdroj: SITA.sk - Vyvážené dni začínajú na tanieri © SITA Všetky práva vyhradené.
