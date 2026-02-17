Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

17. februára 2026

Pellegrini podpísal novelu rokovacieho poriadku. Nemá dôvod zasahovať do toho, ako si parlament upraví svoje vnútorné záležitosti


Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu rokovacieho poriadku Národnej rady SR. ...



Zdieľať
68517a818e52c389712895 676x451 17.2.2026 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu rokovacieho poriadku Národnej rady SR. Novela zákona o rokovacom poriadku parlamentu upravuje priebeh rokovania zákonodarného orgánu a špecifikuje nežiaduce správanie poslancov. Okrem toho v utorok hlava štátu podpísala aj zákon o obchodnom registri a novelu zákonov o bankách. Informovali o tom z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR.


"Ide o autonómnu záležitosť Národnej rady ako si upraví svoje vnútorné záležitosti. Prezident nemá dôvod do tejto úpravy zasahovať, pokiaľ neprekračuje ústavné rámce," vyjadril sa Pellegrini v súvislosti s podpísaním novely rokovacieho poriadku.

Vládna koalícia vo štvrtok 29. januára schválila v parlamente 78 hlasmi novelu rokovacieho poriadku, ktorá prináša viaceré zásadné zmeny. Odklepla tiež etický kódex poslancov. Viacerí opoziční politici prezidenta vyzývali, aby nový rokovací poriadok nepodpísal.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini podpísal novelu rokovacieho poriadku. Nemá dôvod zasahovať do toho, ako si parlament upraví svoje vnútorné záležitosti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Novela rokovacieho poriadku Prezident Slovenskej republiky Rokovací poriadok
nasledujúci článok >>
Vyvážené dni začínajú na tanieri
<< predchádzajúci článok
Slovensko má podľa opozície najvyššiu infláciu v eurozóne, ceny potravín aj energií prudko rastú

