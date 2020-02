Vývoj sexuálnych robotov sa vymyká spod kontroly, varujú vedci

Myšlienka prevencie pred násilím

Stroje nevedia vynahradiť všetko

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.2.2020 - Vývoj sexuálnych robotov, ktoré vedia "rozprávať", žmurkajú očami a dokonca podľa ich výrobcov oplývajú umelou inteligenciou a vedia sa učiť, zašiel priďaleko a treba ho začať kontrolovať. Zhodli sa na tom účastníci výročnej konferencie Americkej asociácie pre rozvoj vedy (AAAS), o ktorej cez víkend informovala britská BBC. Ako na konferencii uviedla Christine Hendren z Duke University v Durhame v Severnej Karolíne, tieto technológie sú celosvetovo mimo dohľadu vládnych agentúr, pretože tie sa podľa nej "hanbia" sa nimi zaoberať."Ide o veľa. Niektoré roboty sú naprogramované tak, aby protestovali, čím sa vytvára scenár znásilnenia. Niektoré sú vyrobené tak, aby vyzerali ako deti. Jeden ich výrobca v Číne je sám pedofilom, k čomu sa priznáva a hovorí, že toto zariadenie je prevenciou proti tomu, aby ublížil naozajstnému dieťaťu," vymenúva Hendren nebezpečenstvá takýchto produktov.Podľa Kathleen Richardson, ktorá vyučuje predmet "Etika a kultúra robotov a umelej inteligencie" na De Montfort University v anglickom Leicestri, je potrebné okrem iného zakázať výrobcom takýchto zariadení, aby pri ich propagácii používali argumentáciu, podľa ktorej ich výrobky dokážu v značnej miere nahradiť živých ľudí."Tieto firmy hovoria: ´Nemáte priateľku? Nemáte životnú partnerku? Nevadí, my vám vyrobíme robotku.´ Pritom vzťah s priateľkou je založený na intimite, náklonnosti a reciprocite. A to sú veci, ktoré stroje nevedia vynahradiť," cituje BBC Kathleen Richardson.Okrem toho je podľa nej veľmi nebezpečné aj to, že používanie takýchto robotov - vlastne výlučne robotiek, keďže nie je známe, že by sa takéto produkty vyrábali aj v mužskom prevedení - iba ďalej "normalizuje myšlienku, že ženy sú len sexuálne objekty".