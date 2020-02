YouTube oslavuje 15 rokov, úplne prvý príspevok bol amatérsky a rozmazaný (video)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.2.2020 - YouTube, jedna z najpoužívanejších internetových služieb, vznikla presne pred pätnástimi rokmi, keď si traja bývalí zamestnanci spoločnosti Paypal zaregistrovali adresu YouTube.com a spustili na nej rovnomennú službu. Nemali vtedy ani tušenie, že práve vytvorili stránku, ktorá bude mať v roku 2020 viac ako dve miliardy používateľov, priemerný denný počet prehratí videí šesť miliárd, a ktorá sa na internete stane druhou najnavštevovanejšou stránkou po Googli.Práve to, že YouTube po roku od jeho založenia od troch nadšencov, Jaweda Karima, Chada Hurleyho a Stevea Chena, kúpila už vtedy zavedená spoločnosť Google, bolo podľa odborníkov prelomové. "Myslím si, že YouTube urobil tým, čím je, až Google. Keby Google v roku 2006 nekúpil YouTube, je ľahko možné, že by sme dnes nepoužívali YouTube, ale Google video," myslí si český odborník na informačné technológie Jakub Čížek.Česká televízia pri tejto príležitosti pripomína, že celkom prvé video, ktoré sa na novej službe YouTube pred pätnástimi rokmi objavilo, bolo o chobotoch. "Tak sme tu, priamo pri slonoch. Čo je na nich skvelé, je to, že majú naozaj dlhé choboty. Fakt skvelé!" hovorí na rozmazanom amatérskom videu z návštevy zoologickej záhrady jeden zo zakladateľov YouTube Jawed Karim.