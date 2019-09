Vývozy agrovýrobkov z krajín EÚ v júli dosiahli nový rekord

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 23. septembra (TASR) - Vývoz krajín EÚ v obchode s poľnohospodárskymi výrobkami sa v júli 2019 v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka zvýšil o 12,6 percenta. Uviedla to v pondelok Európska komisia (EK) s odkazom na najnovšie štatistické údaje Eurostatu, štatistického úradu EÚ.Podľa tejto správy V júli 2019 dosiahol vývoz agropotravinárskych výrobkov EÚ hodnotu 13,07 miliárd eur, čo je o 12,6 % viac ako v júli 2018 a predstavuje ďalší mesačný rekord. S dovozom vo výške 9,92 miliárd kladné saldo obchodnej bilancie EÚ v júli 2019 dosiahlo 3,15 miliardy eur.Najväčší nárast mesačných vývozných hodnôt (v porovnaní s júlom 2018) bol zaznamenaný do Spojených štátov (nárast o 393 miliónov eur), Číny (269 miliónov) a Japonska (215 miliónov). Zároveň však výrazne poklesli vývozy do Hongkongu (o 45 miliónov eur), Líbye (34 miliónov) a Turecka (22 miliónov).Dovoz v júli vzrástol najviac z Ukrajiny (o 195 miliónov eur), Brazílie (182 miliónov) a Číny (73 miliónov). Poklesla hodnota dovozu z USA (144 miliónov), Indonézie (67 miliónov) a Nového Zélandu (33 miliónov).Podľa odvetví sa zvýšenie vývozných hodnôt týkalo najmä bravčového mäsa (o 164 miliónov eur), liehovín a likérov (120 miliónov), sušeného mlieka a srvátky (102 miliónov), vína a vermutu (101 miliónov) a vnútornosti a iného mäsa (69 miliónov). Naopak, najviac poklesol vývoz cukrovej repy a cukrovej trstiny (pokles o 39 miliónov eur), rastlinných olejov okrem palmového a olivového oleja (37 miliónov), olejnatých semien iných ako sójové bôby (14 miliónov), éterických olejov (11 miliónov) a vlny a hodvábu (7 miliónov).Zvýšil sa dovoz tropického ovocia (o 149 miliónov eur), hrubých obilnín (146 miliónov) a rastlinných olejov (88 miliónov). Najvýraznejšie poklesli dovozy sójových bôbov (pokles o 64 miliónov eur), palmového oleja (50 miliónov) a citrusových plodov (47 miliónov).(spravodajca TASR Jaromír Novak)