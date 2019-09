Obavy britských domácností o vývoj ich osobných financií vzrástli

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 23. septembra (TASR) - Obavy britských domácností o vývoj ich osobných financií v septembri vzrástli a sú najväčšie za takmer šesť rokov. A zároveň dôvera spotrebiteľov klesla na štvormesačné minimum. Ukázal to v pondelok prieskum spoločnosti IHS Markit.Index financií britských domácností (Household Finance Index) sa v septembri znížil na 43,1 bodu z augustových 43,6 bodu. Dôvodom bola najmä výraznámíňať peniaze na veľké nákupy, obavy o isté zamestnanie a najslabšie vyhliadky na zmenu od novembra 2013.uviedol ekonóm IHS Markit Joe Hayes. Podľa neho by to v konečnom dôsledku mohlo viesť k slabšej spotrebe v čase, keď je ostrovné hospodárstvo závislé od odolnosti domácich výdavkov.