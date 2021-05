Vyžiadať si na rokovanie parlamentu človeka vo výkone väzby nie je možné, Giba vysvetlil aj dôvod

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.5.2021 (Webnoviny.sk) - Vyžiadať si na rokovanie parlamentu človeka vo výkone väzby nie je možné. Pre agentúru SITA to povedal vedúci Katedry ústavného práva Univerzity Komenského v Bratislave Marián Giba. Reagoval tým na to, že poslanci Národnej rady SR (NR SR) 26. mája prerušili neverejnú schôdzu, ktorá sa týkala stretnutia najvyšších predstaviteľov štátu v budove Slovenskej informačnej služby (SIS) . Dôvodom bolo schválenie procedurálneho návrhu, aby z väzby priviezli bývalého riaditeľa SIS Vladimíra P „Toto je predovšetkým v rozpore s princípom legality výkonu verejnej moci, ktorý znamená, že štátne orgány, teda i parlament, môžu konať len to, čo im Ústava a zákony umožňujú. Čo im neumožňujú, je zakázané. Keďže Ústava ani zákon nedovoľujú parlamentu vyžiadať si na schôdzi prítomnosť človeka vykonávajúceho väzbu, taký postup nie je možný," vysvetlil Giba.Na otázku agentúry SITA, aký postih by hrozil poslancovi parlamentu, ak by verejnosť informoval o priebehu či výsledkoch rokovania schôdze v utajenom režime, ústavný právnik odpovedal, že by sa dalo prinajmenšom uvažovať o vyvodení disciplinárnej zodpovednosti voči poslancovi, ktorý by túto povinnosť porušil.