Význam rozvojových programov a dobrovoľníctva na trhu rastie, mladí majú záujem napredovať

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.7.2020 (Webnoviny.sk) -S príchodom leta navyše vstupujú na pracovný trh ďalší absolventi stredných škôl a čerstvo promovaní ľudia s vysokoškolským diplomom. Záujem o pracovné miesta preto nebude malý. "Veľké plus v životopise znamenajú vlastné projekty, dobrovoľníctvo, stáž, ale aj zmienka o samoštúdiu, ktoré priamo súvisí s pozíciou, o ktorú má človek záujem. Zamestnávateľov nezaujíma len dosiahnuté formálne vzdelanie, ale hlavne to neformálne, ktoré o kandidátovi jasne hovorí, že je cieľavedomý, chce robiť niečo naviac v porovnaní s rovesníkmi a má chuť sa zlepšovať," objasňuje Lucie Mairychová, organizátorka projektu Samsung Tvoja šanca #futureskills, ktorého cieľom je pripraviť mladých ľudí na svoje budúce povolanie. "Študenti v našom 10-mesačnom programe napríklad trávia desiatky až stovky hodín mimoškolským vzdelávaním, ktorým systematicky zvyšujú svoju hodnotu na trhu prácu. Učia sa komunikovať, pracovať v skupine, orientovať sa v ponukách trhu, efektívne používať technológie. A okrem toho, získavajú aj potrebné sebavedomie, kontakty a praktické skúsenosti. Takéto portfólio dokáže firma oceniť viac ako obyčajný životopis v bodoch."Keď sa v januári deväť vybraných študentov z Čiech a Slovenska do projektu hlásilo, nemali tušenie, čo ich čaká. Videli sa len na úvodnom víkendovom workshope začiatkom marca, prebrali svoje vízie s lektormi a začali svoju prácu na osobnej značke. Od tej doby sa im svet a s ním aj pracovný trh menili pred očami. "Flexibilita, vedieť si zorganizovať čas, naučiť sa efektívne používať technológie – to všetko sú príklady takzvaných futureskills, ktoré možno uplatniť v mnohých profesiách dnes aj zajtra. Plánovali sme pre študentov množstvo workshopov, ale neočakávaná situácia ohľadom šírenia koronavírusu ich nakoniec sama uviedla do praxe skôr, než sme si mysleli. Účastníci projektu sa museli prispôsobiť novým metódam vzdelávania, z učenia v triede alebo na prezenčných workshopoch prešli do online prostredia. Boli nútení intenzívne využívať princípy projektového riadenia, nové technológie – e-maily, videohovory, rôzne platformy pre online prácu v skupine – a všetci navyše hneď na začiatku absolvovali online kurz osobnej produktivity. Naplno si skúsili, aké ťažké je doma nezlenivieť a využívať svoj čas efektívne," hovorí Lucie Mairychová.Účastníkov po celú dobu projektu podporujú kariérni poradcovia aj odborníci z rôznych oblastí biznisu. S ich pomocou študenti odhaľujú svoje silné i slabé stránky, a to s cieľom zdokonaliť sa v moderných oblastiach manažmentu, marketingu a nových technológiách. "Vysoko kvalifikovaní ľudia, odborníci s aktuálne žiadanými špecializáciami alebo uchádzači s futureskills budú na trhu práce vždy žiadaní. Rovnako ako pracovníci s technologickými znalosťami, plus navyše so schopnosťou ich prepájať s biznisom – napríklad manažér obchodu, ktorý sa orientuje v online marketingu, alebo školiteľ schopný previesť svoje kurzy do online blokov. A práve tieto cenné ´zručnosti budúcnosti´, ktoré sa vzájomne prelínajú, študentov učíme, " povedala Petra Drahoňovská, kariérna ​​poradkyňa projektu Samsung Tvoja šanca #futureskills.Informačný servis