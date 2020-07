Kolektívne vyjednávanie v U. S. Steel zlyhalo, spor bude riešiť štátny mediátor

Vedenie je sklamané

Firmu dobrovoľne opustilo viac ako tisíc ľudí

1.7.2020 (Webnoviny.sk) - Predstavitelia spoločnosti U. S. Steel Košice (USSK) Rada odborov OZ KOVO U.S. Steel Košice sa nedohodli na novej kolektívnej zmluve, dôvodom je požiadavka manažmentu navýšiť pracovný čas z 35,5 na 37,5 hodiny týždenne. Pre agentúru SITA to uviedol predseda Rady odborov OZ KOVO U.S. Steel Košice Juraj Varga „Bohužiaľ, ani po 25 kolách intenzívnych spoločných rokovaní sa nám nepodarilo v kľúčových otázkach - akými sú týždenný pracovný čas zamestnancov a ich mzdové ohodnotenie - nájsť so stranou zamestnávateľa zhodu a spoločný konsenzus. Konštatujeme tak, že kolektívne vyjednávanie končí sporom a ďalej budeme postupovať v zmysle platnej legislatívy SR s tým, že plánujeme požiadať ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny o pridelenie sprostredkovateľa a ďalšie konanie absolvovať za jeho účasti,“ uviedol Varga.Návrh novej kolektívnej zmluvy pripravila Rada odborov OZ KOVO U.S. Steel Košice v zhode s ďalšou odborovou organizáciou, pôsobiacou v podniku – OZ NKOS. Písomnú podobu návrhu odoslali odborári zamestnávateľovi 15. novembra 2019 a 1. kolo kolektívneho vyjednávania sa uskutočnilo 22. januára tohto roku.„Aj napriek 25 kolám vyjednávania sa nám s našimi odbormi nepodarilo dosiahnuť dohodu a informovali nás, že idú kontaktovať ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny so žiadosťou o pridelenie mediátora na vyriešenie našich rozdielnych stanovísk. Sme veľmi sklamaní týmto rozhodnutím odborárov, avšak budeme plne spolupracovať so sprostredkovateľom na procese mediácie. Počínajúc začiatkom júla kolektívna zmluva z roku 2016 už nie je platná, avšak naďalej budeme plniť naše záväzky z kolektívnej zmluvy týkajúce sa odmeňovania dohodnutého v roku 2016. Fabrika zostáva v prevádzke a očakávame, že všetci zamestnanci budú pracovať tak ako obvykle,“ uviedol hovorca USSK Ján Bača.Počas kolektívneho vyjednávania sa zástupcovia zamestnancov so zamestnávateľom dohodli na dvoch dodatkoch, predlžujúcich platnosť podnikovej kolektívnej zmluvy, pôvodne účinnej do 31. marca. Dodatkom č. 10 sa kolektívna zmluva predĺžila o 1 mesiac, teda do 30. apríla.Opätovne sa účinnosť kolektívnej zmluvy predlžovala dodatkom č. 11, a to do 30. júna. Zároveň sa do neho podarilo zástupcom zamestnancov presadiť aj motivačný program, na ktorý zareagovalo približne tisíc pracovníkov. Tí, po splnení zadaných kritérií, mohli z firmy odísť aj s 18-mesačným odstupným.Spoločnosť U.S Steel Košice vlani deklarovala zámer znížiť počet zamestnancov v spoločnosti v priebehu najbližších 2,5 roka o približne 2 500 ľudí. Vďaka viacerým motivačným programom v priebehu uplynulého roka firmu dobrovoľne opustilo zhruba 1 400 ľudí.