Významné holandské firmy pôsobiace na Slovensku spojili sily a prinášajú unikátny program stáží „Talent Garden“ pre univerzitných študentov

27.9.2023 (SITA.sk) -Všetky štyri spoločnosti sa spojili a spúšťajú pilotný program stáží " Talent Garden " pre slovenských univerzitných študentov. Táto iniciatíva je jedným z hlavných výsledkov slovensko-holandského biznis fóra počas Štátnej návštevy Jeho Veličenstva kráľa Viliama Alexandra a Jej Veličenstva kráľovnej Maximy na Slovensku. "Holandsko aj Slovensko čelia rovnakým problémom s nedostatkom kvalifikovaných a vyškolených ľudí na pracovnom trhu. Je najvyšší čas hľadať riešenia, a preto sa obzvlášť teším iniciatíve štyroch holandských firiem, ktoré sú dlhodobo aktívne na slovenskom trhu. Vďaka nim budú mať mladí slovenskí študenti a študentky príležitosť vyskúšať si zmysluplnú prácu v medzinárodnom prostredí priamo tu na Slovensku," hovoríKľúčovými cieľmi "Talent Garden" je poskytnúť mladým ľuďom jedinečnú šancu lepšie sa pripraviť na pracovný trh a udržať talenty na Slovensku. To je aj jedna z priorít súčasnej vlády.Inovatívny program "Talent Garden" vytvorili holandské spoločnosti HEINEKEN Slovensko, ING Hubs Slovakia, NN Slovensko a Union poisťovňa. Počas jedného roka môžu vybraní študenti pracovať vo všetkých štyroch firmách v Bratislave, pričom si vyskúšajú praktické výzvy a dostanú najkvalitnejšie školenia. Cieľom je urýchliť rozvoj mladých ľudí, pripraviť ich na úspech na trhu práce, a napokon udržať talentovaných ľudí v našej krajine.Prví študenti sa zúčastnia programu v januári 2024.Do prvého ročníka "Talent Garden" plánujú firmy vybrať 10 až 12 vysokoškolákov 3. a 4. ročníka. Tí budú počas jedného roka v spomínaných firmách riešiť praktické výzvy v atraktívnych oblastiach, ako sú ľudia a marketing, IT, dáta či inovácie. Vďaka tomu získajú zručnosti, o ktoré majú záujem spoločnosti doma i vo svete a budú ich môcť uplatniť v rôznych prostrediach a firemných kultúrach. V rámci programu získajú študenti i kvalitné manažérske školenia, a navyše pôjde o platenú spoluprácu. "Program Talent Garden je v našej krajine unikátny, pretože je to úplne prvý program praktickej honorovanej stáže v štyroch renomovaných firmách v jednom roku. Dôležitejšie však je, že mladí ľudia budú mať, okrem konkrétnej skúsenosti z reálneho života firiem, možnosť získať víziu svojej budúcnosti na Slovensku a, samozrejme, určite v jednotlivých spoločnostiach nájdu i kontakty a vzťahy pre svoju budúcu kariéru u nás," hovoríProgram podporujú Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva na Slovensku a Holandská obchodná komora na Slovensku, ktorá je zároveň koordinátorom programu. Marketingovú podporu zabezpečuje agentúra This is Locco.Informácie o programe sú dostupné na stránke https://www.netherlandschamber.sk/talent-garden , a tiež emailom u koordinátora programu Andreja Orogvániho ( andrej.orogvani@ing.com ).