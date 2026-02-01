Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Kultúra

01. februára 2026

Významné šľachtické rody priblíži slovensko-rakúsky projekt Záhorského múzea v Skalici – FOTO


Vytvoriť spoločnú Európsku kultúrnu cestu a zachovať kultúrne dedičstvo významných šľachtických rodov Pálffy, Esterházy, Bourbon a Liechtenstein v dolnorakúsko-slovenskom pohraničí je cieľom ...



616092724_122175495980604278_6679255197246370119_n e1769957631734 676x467 1.2.2026 (SITA.sk) - Vytvoriť spoločnú Európsku kultúrnu cestu a zachovať kultúrne dedičstvo významných šľachtických rodov Pálffy, Esterházy, Bourbon a Liechtenstein v dolnorakúsko-slovenskom pohraničí je cieľom cezhraničného projektu Royal Traces – Po stopách šľachtických rodov.

Obnova pamiatok



Zahŕňa obnovu pamiatok, rozvoj turizmu prostredníctvom inovácií, propagácie a cezhraničných kultúrnych podujatí. Trnavský samosprávny kraj ho spúšťa v rámci programu Interreg Slovensko – Rakúsko v rokoch 2025 – 2028.

„Trnavský kraj je hrdý na svoju históriu, ktorú po stáročia formovali aj významné šľachtické rody. Cez projekt Royal Traces si ich pripomíname nielen ako súčasť nášho spoločného kultúrneho dedičstva, ale aj ako veľkú príležitosť pre rozvoj kultúrneho a historického turizmu. Spoluprácou s rakúskymi partnermi posilňujeme regionálnu identitu a otvárame priestor pre príchod nových návštevníkov zo zahraničia,“ uviedol riaditeľ odboru kultúry Peter Kadlic.

Rekonštrukcia a modernizácia


Záhorské múzeum v Skalici v rámci projektu zrekonštruuje strechu a zmodernizuje podkrovie, ktoré sa premení na priestor pre koncerty a kultúrne podujatia. Súčasťou bude aj rekonštrukcia stredovekej pivnice, kde vznikne nová expozícia rodu Pálffy. Okrem investičných aktivít sa uskutočnia aj koncerty, výstavy a hudobno-kultúrne programy s tematikou šľachtických rodov, ktoré na Záhorí pôsobili.

„Tento projekt predstavuje nielen významnú investíciu do budovy nášho múzea, ale aj do rozvoja kultúrneho života v regióne. Vznik novej expozície a priestorov pre kultúrne podujatia posilní atraktivitu Skalice ako centra regionálnej kultúry a cestovného ruchu,“ doplnil riaditeľ Záhorského múzea v Skalici Martin Hoferka.


Zdroj: SITA.sk - Významné šľachtické rody priblíži slovensko-rakúsky projekt Záhorského múzea v Skalici – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Európske dedičstvo kultúrne dedičstvo Modernizácia Múzeum pamiatky Rekonštrukcia Turizmus
