Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 2.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Erik, Erika
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Kultúra    Pohoda festival

02. februára 2026

Na Pohodu je vypredaných už 90 % z kapacity, organizátori oznámili ďalšieho co-headlinera



Na jubilejný 30. ročník Pohody, ktorý sa uskutoční začiatkom júla na trenčianskom letisku, je už predaných 90 % lístkov. Organizátori zároveň upozorňujú, že v polovici februára sa bude cena 3-dňových lístkov zvyšovať.



Zdieľať
Na Pohodu je vypredaných už 90 % z kapacity, organizátori oznámili ďalšieho co-headlinera

Okrem toho ale priniesli darček – dnes ráno v Rádiu_FM oznámili ďalšieho co-headlinera Pohody 2026.

Po tom, čo minulý rok svoje európske turné vrátane vystúpenia na Pohode 2025 musel zrušiť, americký rapper, šéfkuchár a kultúrny fenomén Action Bronson konečne dopraje návštevníkom a návštevníčkam Pohody poriadnu hudobnú hostinu.

Action Bronson patrí k tým interpretom, ktorí – podobne ako Pohoda sama – spájajú rôzne svety do jedného nezameniteľného celku. Jeho hudba vychádza z energetického east-coast hip-hopu a je známa svojou hravosťou, kreativitou, slovnými hrami a humorom. Fanúšikovia jeho živé vystúpenia opisujú ako divoké, autentické a nezabudnuteľné — presne tú atmosféru, akú na Pohode milujeme.

Predtým, než sa stal rapovou ikonou, pracoval ako šéfkuchár – a túto svoju kulinársku vášeň si priniesol aj do hudby a umeleckého prejavu. Bronson je tiež známy ako moderátor a „foodie“ tvár populárnych show (The Untitled Action Bronson Show, FCK… That’s Delicious*), ktoré mu priniesli milióny fanúšikov po celom svete. Rád rapuje o jedle, o živote a o tom, čo ho inšpiruje – a teraz sa jeho unikátna energia spojí s festivalovou pohodu priamo na trenčianskom letisku v lete 2026.

„Bronsoliño nie je iba moderátor, showman, či šéfkuchár, ale aj obrovský newyorský rapper. Teším sa na show, kde nám naservíruje bangre s flowom ostrým ako mačeta. Už len 155x sa vyspím a je tu hostina môjho leta. Mňam do pi*i!,” takto sa teší, že si vychutná koncert Actiona Bronsona šéf gastra na festivale Pohoda, Gabriel Sebő.

Action Bronson rozširuje rady hip-hopu a rapu na Pohode 2026, kde okrem neho vystúpi aj ďalší Američan Denzel Curry, Briti Kae Tempest a Native James a za slovenskú scénu Gleb.

Jubilejný 30. ročník festivalu Pohoda sa uskutoční po prvýkrát už od stredy 8. júla, kedy po prvýkrát na Slovensku vystúpia legendárni The Cure. Od štvrtka 9. júla do soboty 11. júla zase vystúpia Gorillaz, Lykke Li, The Prodigy, IDLES a ďalší.


   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 Kae Tempest: hlas pravdy, ktorý spája osobné s kolektívnym, zaznie na Pohode 2026 (28. 1. 2026)
 Pohodu vyhlásili za Najlepší európsky stredne veľký festival (15. 1. 2026)
 Lykke Li headlinerkou piatkového programu Pohody 2026. Na Pohodu predaných 80 % vstupeniek. (12. 12. 2025)
 Festival Pohoda tento týždeň oznamuje výrazné ženské mená. Prvým je hypnotizujúca Novozélanďanka Aldous Harding (9. 12. 2025)
 Do line-upu 30. ročníka festivalu Pohoda pribúda kultové meno – The Prodigy (25. 11. 2025)
 Video: Denis Bango hrá Fvck_Kvlt – klavírny koncert priamo pred The Cure na Pohode 2026 (14. 11. 2025)
 Pohoda 2026: Legendárni The Cure vystúpia na Pohode, festival pridáva extra deň (28. 10. 2025)
 Skvelá punk-rocková nádielka v podaní britských SOFT PLAY na Pohode 2026 (22. 10. 2025)
 Baxter Dury – ikona britskej indie hudby na Pohode 2026 (20. 10. 2025)
 Pohoda 2026: Gorillaz headlinerom tridsiateho ročníka Pohody (14. 10. 2025)



nasledujúci článok >>
Hlavné ceny Grammy si odniesli Bad Bunny, K. Lamar či B. Eilish
<< predchádzajúci článok
Významné šľachtické rody priblíži slovensko-rakúsky projekt Záhorského múzea v Skalici – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 