Pondelok 2.2.2026
Pohoda festival
02. februára 2026
Na Pohodu je vypredaných už 90 % z kapacity, organizátori oznámili ďalšieho co-headlinera
Na jubilejný 30. ročník Pohody, ktorý sa uskutoční začiatkom júla na trenčianskom letisku, je už predaných 90 % lístkov. Organizátori zároveň upozorňujú, že v polovici februára sa bude cena 3-dňových lístkov zvyšovať.
Zdieľať
Okrem toho ale priniesli darček – dnes ráno v Rádiu_FM oznámili ďalšieho co-headlinera Pohody 2026.
Po tom, čo minulý rok svoje európske turné vrátane vystúpenia na Pohode 2025 musel zrušiť, americký rapper, šéfkuchár a kultúrny fenomén Action Bronson konečne dopraje návštevníkom a návštevníčkam Pohody poriadnu hudobnú hostinu.
Action Bronson patrí k tým interpretom, ktorí – podobne ako Pohoda sama – spájajú rôzne svety do jedného nezameniteľného celku. Jeho hudba vychádza z energetického east-coast hip-hopu a je známa svojou hravosťou, kreativitou, slovnými hrami a humorom. Fanúšikovia jeho živé vystúpenia opisujú ako divoké, autentické a nezabudnuteľné — presne tú atmosféru, akú na Pohode milujeme.
Predtým, než sa stal rapovou ikonou, pracoval ako šéfkuchár – a túto svoju kulinársku vášeň si priniesol aj do hudby a umeleckého prejavu. Bronson je tiež známy ako moderátor a „foodie“ tvár populárnych show (The Untitled Action Bronson Show, FCK… That’s Delicious*), ktoré mu priniesli milióny fanúšikov po celom svete. Rád rapuje o jedle, o živote a o tom, čo ho inšpiruje – a teraz sa jeho unikátna energia spojí s festivalovou pohodu priamo na trenčianskom letisku v lete 2026.
„Bronsoliño nie je iba moderátor, showman, či šéfkuchár, ale aj obrovský newyorský rapper. Teším sa na show, kde nám naservíruje bangre s flowom ostrým ako mačeta. Už len 155x sa vyspím a je tu hostina môjho leta. Mňam do pi*i!,” takto sa teší, že si vychutná koncert Actiona Bronsona šéf gastra na festivale Pohoda, Gabriel Sebő.
Action Bronson rozširuje rady hip-hopu a rapu na Pohode 2026, kde okrem neho vystúpi aj ďalší Američan Denzel Curry, Briti Kae Tempest a Native James a za slovenskú scénu Gleb.
Jubilejný 30. ročník festivalu Pohoda sa uskutoční po prvýkrát už od stredy 8. júla, kedy po prvýkrát na Slovensku vystúpia legendárni The Cure. Od štvrtka 9. júla do soboty 11. júla zase vystúpia Gorillaz, Lykke Li, The Prodigy, IDLES a ďalší.
