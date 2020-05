Vyžrebovali semifinále Slovnaft Cupu, Zlaté Moravce dostali najťažšieho súpera

Semifinále vie byť zradné

Víťaza ešte nespoznali

Slovnaft Cup 2019/2020 - semifinále

výsledok utorkového žrebu - prvé zápasy 17. júna, odvety 24. júna:





FC DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Ružomberok

ŠK Slovan Bratislava - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble

26.5.2020 - Úradujúci slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava v semifinále Slovnaft Cupu 2019/2020 nastúpi vo dvoch dueloch proti FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble. Rozhodol o tom utorkový žreb v Bratislave.Druhú semifinálovú dvojicu v slovenskej futbalovej pohárovej súťaži tvoria FC DAC 1904 Dunajská Streda a MFK Ružomberok. Prvé zápasy by sa mali hrať 17. júna, odvety o týždeň neskôr 24. júna. Finále sa uskutoční 8. júla v Bratislave."Úprimne poviem, že som pred žrebom nemal žiadnu preferenciu. Ak chceme získať pohár, musíme prejsť cez akéhokoľvek súpera. Nečaká nás nič jednoduché, Zlaté Moravce sa nie náhodou dostali do semifinále a určite sa na nás budú chcieť vytiahnuť. Opäť začíname doma, pričom odkedy som pri mužstve, vždy sme v pohárových dvojzápasoch hrali prvý duel na Tehelnom poli a vždy sme postúpili. Verím, že budeme v tomto trende pokračovať," uviedol tréner Slovana Bratislava Ján Kozák ml. na klubovej stránke skslovan.com.Kapitán "belasých" Vasil Božikov rovnako pridal názor na súpera: "Semifinále pohára vie byť zradné, hráme na odvety a všetky tímy, ktoré sa v pohári dostanú takto ďaleko, majú nespornú silu. So Zlatými Moravcami sme v tejto sezóne vyhrali oba zápasy, no zvlášť ten vonkajší duel bol náročný. Až v záverečnej fáze sme strhli víťazstvo na svoju stranu. V kabíne sme pred žrebom nemali nejakú preferenciu, v Slovane chceme predsa zdolať každého súpera."Zo Zlatých Moraviec poskytli svoje stanoviská tréner Karol Praženica a kapitán Tomáš Ďubek. "Dostali sme najťažšieho súpera. V tejto fáze si ťažko niekoho vyberiete. Ideme sa pokúsiť postúpiť do finále. Nemôžeme vstúpiť do zápasu, že je vopred stratený. Budeme sa snažiť podať čo najlepší výkon. Na čo bude stačiť, uvidíme až v samom súboji. O výhode prvého duelu vonku sa hovoriť nedá. So Slovanom je jedno, či hráte doma alebo vonku. Skôr je to viac-menej o tom, že nebudete mať prehnaný rešpekt pred súperom. Kvalita je na ich strane. Môžeme iba prekvapiť," uviedol Karol Praženica.Kapitán Ďubek na adresu Zlatých Moraviec povedal: "Čaká nás veľmi zaujímavý dvojzápas. Slovan je bez pochýb veľký favorit nielen semifinále, ale na celkové pohárové prvenstvo. Budeme bojovať."Slovenský pohár už aktuálne mal poznať svojho víťaza, ale pandémia koronavírusu bola proti. V tohtosezónnej edícii Slovnaft Cupu už neúčinkuje obhajca prvenstva FC Spartak Trnava, vypadol v osemfinále s Dunajskou Stredou. V rovnakej fáze sa so súťažou rozlúčil aj minuloročný neúspešný finalista MŠK Žilina, ktorý nestačil na Slovan Bratislava.Do semifinále sa Slovan dostal štvrťfinálovým triumfom nad Trenčínom, po remíze 2:2 "belasí" lepšie zvládli penaltový rozstrel. Predtým vyradili aj Žilinu, Bardejov, Oravskú Porubu a Liptovskú Štiavnicu.Ich semifinálový súper na ceste do najlepšej štvorky vyradil postupne Lehotu pod Vtáčnikom, Dolné Vestenice, Trebišov, FK Pohronie a vo štvrťfinále aj Nitru.Dunajská Streda sa do semifinále prebojovala cez Podkonice, Fiľakovo, Radimov, Trnavu a Poprad, Ružomberčania prešli cez Švošov, Martin, Kalšu, Senicu a Sereď.