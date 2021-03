Vzdelávanie prokurátorov je pre Žilinku prioritou, inak si nevie predstaviť kvalitné plnenie úloh

Odbornú úroveň treba neustále zvyšovať

Odborná justičná skúška

24.3.2021 (Webnoviny.sk) - Vzdelávanie prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry je podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku jednou z najvyšších priorít vedenia Generálnej prokuratúry SR (GP SR) Ako informoval hovorca GP SR Dalibor Skladan , Žilinka to skonštatoval na stredajšom stretnutí s predsedníčkou Rady Justičnej akadémie SR (JA SR) Janou Bajánkovou , riaditeľom JA SR Petrom Hullom a zástupcom riaditeľa JA SR Jozefom Szabóm. Bez vzdelávania si totiž podľa Žilinku nemožno predstaviť zvyšovanie odbornej úrovne a kvality plnenia úloh prokuratúry.„Preto budem maximálne podporovať prehlbovanie odbornej kvalifikácie prostredníctvom vzdelávacích aktivít Justičnej akadémie SR,“ uviedol Žilinka, pričom zvlášť poukázal na potrebu zvyšovania povedomia prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry v oblasti profesijnej etiky.Zdôraznil tiež potrebu zamerania prípravnej praxe na osvojovanie si praktických zručností potrebných pre výkon funkcie prokurátora. Na túto oblasť by podľa generálneho prokurátora mala byť zameraná aj odborná justičná skúška. Žilinka zároveň podporil zámer JA SR organizovať hybridné, prezenčno-dištančné formy celoživotného vzdelávania prokurátorov.Zástupcovia JA SR zase ocenili ponuku generálneho prokurátora zúčastňovať sa na jeho pracovných poradách s krajskými prokurátormi. To podľa nich umožní reagovať na stav, trendy a špecifické požiadavky prokuratúry na zvyšovanie kvalifikácie prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry.