Nemecko všetky obchody počas Veľkej noci nezatvorí, Merkelová sa ospravedlnila a od plánu upustila

24.3.2021 (Webnoviny.sk) - Nemecká vláda upustila od plánu zatvoriť počas veľkonočných sviatkov všetky obchody. Oznámila to v stredu kancelárka Angela Merkelová po rokovaniach s premiérmi 16 spolkových krajín, ktorí zodpovedajú za pandemické opatrenia. Ešte v utorok uvažovali o sprísnení reštrikcií počas Veľkej noci. Merkelová však nakoniec plán označila za chybu a Nemcom sa ospravedlnila.Na základe pôvodného zámeru mal byť zelený štvrtok 1. apríla vyhlásený za deň pracovného pokoja, počas ktorého sú zatvorené všetky obchody.Vzhľadom na to, že veľkonočný piatok a pondelok už sú sviatky, by sa verejný život zastavil na päť dní. Lockdown zatiaľ v Nemecku platí do 18. apríla. Počty infekcií v Nemecku znova stúpajú. V krajine medzitým dominuje nový infekčnejší variant vírusu, ktorý pôvodne identifikovali vo Veľkej Británii.