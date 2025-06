Vždy čerstvé slovenské potraviny v COOP Jednote

Slovenské potraviny patria na naše pulty

Čerstvá ponuka každý deň

Udržateľnosť a nižšia uhlíková stopa

18.6.2025 (SITA.sk) -Dopyt po kvalitných slovenských potravinách je zrejmý v meste i na vidieku. Ukázal to aj prieskum agentúry 2muse realizovaný na jeseň 2023, z ktorého vyplynulo, že až 76 % spotrebiteľov preferuje potraviny slovenského pôvodu. Čerstvosť je pri nákupe ďalším rozhodujúcim faktorom, ktorý do veľkej miery ovplyvňuje i výber nákupného miesta. "Záleží nám na tom, aby zákazníci pri kúpe sortimentu z kategórií, akými sú mäso, krájané mäsové výrobky, syry či lahôdky, dostali tú najvyššiu kvalitu a čerstvosť. Preto ich krájame pri obslužných pultoch až v momente nákupu, priamo pred zákazníkmi," zdôrazňuje Renáta Peťovská, riaditeľka sekcie obchodu a rozvoja maloobchodnej siete, COOP Jednota Slovensko.V domácej sieti nájdu zákazníci každý deň bohatú ponuku chutných slovenských potravín zo slovenských regiónov. 25 regionálnych spotrebných družstiev prostredníctvom takmer 2 000 predajní po celom Slovensku ponúka produkty zo svojho regiónu v kategórii mlieko a mliečne výrobky, mäso a mäsové výrobky, pekárenské produkty či ovocie a zeleninu zo slovenských polí a sadov. "Až 73 % mliečnych výrobkov a 87 % čerstvého mäsa a mäsových výrobkov predávaných v COOP Jednote pochádza zo Slovenska. Kvalitná domáca výroba je pre nás každodenným poslaním, nie reklamným posolstvom. Za chrumkavým pečivom nemusíte ísť na kraj sveta, stačí zájsť do našej predajne. Obyčajný rožok nájdete v jeho najrôznejších prevedeniach. Našim špecifikom je, že máme v každom regióne stovky pekárenských výrobkov od viac ako 300 slovenských dodávateľov. Hrdí sme aj na výkup ovocia a zeleniny od malých lokálnych pestovateľov. Ovocie a zelenina sa tak dostáva priamo z poľa či záhrady na stôl," uvádza R. Peťovská. A dodáva: "Stále máme tiež na pamäti naše poslanie – blízkosť a dostupnosť potravín."Od nového roka prináša domáci reťazec akciové ponuky v týždňovej frekvencii, teda častejšiu ponuku akciových tovarov v celej sieti spotrebných družstiev COOP Jednota. Týždenný cyklus prináša zákazníkom viac príležitostí na úspory a zároveň umožňuje rýchlejšie reagovať na aktuálne potreby a trendy na trhu. Domáca sieť spolupracuje s viac ako 1 300 lokálnymi slovenskými dodávateľmi. Cieľom je priniesť do slovenských domácností ešte viac čerstvých lokálnych potravín z našich regiónov. "Spotrebitelia majú záujem o domáce produkty, dôverujú ich osvedčenej kvalite, preto ich konzistentne podporujeme prostredníctvom pestrej a cenovo dostupnej ponuky slovenských výrobkov. Prebiehajúcou kampaňou a jej posolstvom chceme našich zákazníkov ubezpečiť, že čerstvé slovenské potraviny nájdu v našich predajniach každý deň," dopĺňa R. Peťovská.Vďaka skráteniu distribučného reťazca medzi slovenskými pestovateľmi či výrobcami a predajňami COOP Jednoty je možné zaručiť nielen čerstvosť potravín, ale aj nižšiu uhlíkovú stopu. Logistika je nastavená tak, aby čo najefektívnejšie dodala produkty k zákazníkom, pričom sa neustále podporuje ekologická zodpovednosť v celom procese. V sortimente ovocia a zeleniny, ktorý je obzvlášť citlivý na prepravu a zachovanie čo najlepších senzorických a kvalitatívnych vlastností, je veľmi dôležitá rýchla a priama cesta k zákazníkovi. Slovenské ovocie a zelenina sú preto našou prvou voľbou pre zachovanie čerstvosti a chuti. Vďaka regionálnym pestovateľom je tento sortiment dostupný takmer ako z vlastnej záhrady.Informačný servis