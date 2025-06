Strana Hlas-SD zverejnila zoznam kandidátov na členov svojho predsedníctva, medzi nominovanými chýba Ferenčák

18.6.2025 (SITA.sk) - Strana Hlas-SD zverejnila zoznam kandidátov na členov svojho predsedníctva. Ako uviedla hovorkyňa strany Michaela Eliášová, predsedníctvo politického subjektu ich jednomyseľne odsúhlasilo v súlade so stanovami strany a na návrh predsedu Matúša Šutaja Eštoka . Strana má v sobotusnem v Poprade, na ktorom budú delegáti voliť nových členov predsedníctva.„Všetci navrhnutí kandidáti sú garanciou, že budú rozvíjať základné princípy, na ktorých strana Hlas vznikla a ktoré naďalej ctí a rozvíja, teda pracovať s cieľom priniesť lepší život ľuďom, regiónom a celému Slovensku," uviedla Eliášová. Nominovaní sú Branislav Becík Branislav Ondruš a Lukáš Pellegrini.Medzi členmi predsedníctva, ktorým sa ešte nekončí mandát, je predseda strany Matúš Šutaj Eštok, podpredsedovia Denisa Saková Erik Tomáš . V predsedníctve zotrváva aj generálny manažér strany Igor Tkačivský, a tiež členovia predsedníctva Kamil Šaško Medzi nomináciami chýba meno poslanca parlamentu Jána Ferenčáka . Ten bol v strane Hlas od jej vzniku v roku 2020, bol súčasťou základnej jedenástky ľudí, s ktorými Peter Pellegrini opustil Smer . Je primátorom Kežmarku. Počas koaličnej krízy patril spolu so Samuelom Migaľom Romanom Malatincom k tým, ktorí mali výhrady k postupom vedenia strany aj koalície.Šalitroša s Migaľom vylúčili zo strany a začiatkom februára odišiel aj Roman Malatinec. Ferenčák tak v Hlase zostal ako jediný z pôvodnej štvorice vzbúrencov, no stratil akýkoľvek vplyv a aj sám tvrdil, že ho v strane obchádzajú. Naposledy sa zviditeľnil v utorok tým, že žiadal, aby sa hlasovanie o novele ústavy presunulo na september, inak sa nezaprezentuje a návrh by o jeden hlas neprešiel.