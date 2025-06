Vždy existuje niečo, čo sa dá urobiť lepšie, skonštatoval podpredseda Hlasu v súvislosti s politickom vývojom

Spor o post predsedu parlamentu vytváral pnutia v koalícii

Drucker: Nemám záujem byť predsedom Hlasu

29.6.2025 (SITA.sk) - Vždy existuje niečo, čo sa dá urobiť lepšie, skonštatoval minister školstva a podpredseda Hlasu-SD Tomáš Drucker . Uviedol to v relácii Politika 24 televízie Joj 24 v súvislosti s vývojom v strane Hlas a odchodom skupinky „rebelov z Hlasu".Ide o Samuela Migaľa Radomíra Šalitroša , ktorých zo strany vylúčili. Migaľ sa neskôr stal ministrom investícií, Šalitroš je na MIRRI tajomníkom. Ďalší rebel, Roman Malatinec prešiel ku skupinke poslancov Národnej koalície , ktorí sa do parlamentu dostali na kandidátke SNS . Posledný z rebelujúcej štvorice, Ján Ferenčák , je stále členom strany.Drucker kritizoval to, že trištvrte roka nevedeli obsadiť pozíciu predsedu parlamentu, čo podľa neho vytváralo mnoho pnutí. Pozícia patrí podľa koaličnej zmluvy Hlasu-SD, opakovane o ňu ale javil záujem predseda SNS Andrej Danko , napokon bol ale do čela parlamentu zvolený Richard Raši Minister školstva a podpredseda Hlasu tiež zdôraznil, že Hlas sa v určitých otázkach vymedzuje voči ostatku koalície. Spomenul napríklad jasné stanovisko strany k zmluve WHO či ciest slovenských politikov do Moskvy. „Venujme sa tomu, čo nás spája a ako môžeme pomôcť ľuďom, a nie tomu, čo nás rozdeľuje," vravel Drucker.Zdôraznil, že Hlas vyjaril dôveru svojmu súčasnému predsedovi Matúšovi Šutajovi Eštokovi . Drucker uviedol, že nemá záujem o post predsedu strany Hlas, pripomenul, že už raz stranu viedol (Dobrá voľba, zlúčila sa s Hlasom - pozn. SITA).„Korunným princom Hlasu" podľa neho nebol a nie je. Nechcel komentovať výroky odídencov zo strany Hlas o tom, že funguje v strane ako predĺžená ruka zakladateľa strany a súčasného prezidenta Petra Pellegriniho . Naposledy sa s hlavou štátu podľa vlastných slov stretol na koncerte pri prvom výročí Pellegriniho nástupu do prezidentskej funkcie. „Zbytočne skúšame točiť niečo, čo témou nie je", povedal.